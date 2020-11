Rouhani: Hasil Pemilu AS Menunjukkan Orang-Orang Muak Dengan Pemerintahan Trump

IslamTimes- "Sekarang lapangan menjadi jelas bagi para pemimpin baru AS yang terpilih untuk memahami pesan rakyat mereka dan menerjemahkan tekad untuk perubahan ini ke dalam kebijakan luar negeri mereka dan hubungan mereka dengan negara negara lain," kata presiden Iran.

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan hasil pemilihan presiden baru-baru ini di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tidak hanya negara lain tetapi juga rakyat Amerika sendiri sudah muak dengan kebijakan yang salah dari pemerintahan AS saat ini.“Hasil pemilihan presiden AS menunjukkan bahwa sebuah negara yang terus-menerus memberikan ancaman, sanksi, dan hukuman dan mengambil nada intimidasi dengan negara lain harus mengejar kebijakan luar negeri yang menyesatkan,” kata Presiden Rouhani pada Pertemuan Dewan Kepala Negara ke-20. Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) melalui tautan video pada hari Selasa."Sekarang lapangan menjadi jelas bagi para pemimpin baru AS yang terpilih untuk memahami pesan rakyat mereka dan menerjemahkan tekad untuk perubahan ini ke dalam kebijakan luar negeri mereka dan hubungan mereka dengan negara negara lain," kata presiden Iran.Kandidat presiden dari Partai Demokrat dalam pemilihan AS, Joe Biden, pada hari Sabtu melewati ambang batas suara pemilihan 270 yang diperlukan untuk memenangkan pemilihan dan menggulingkan Donald Trump yang sedang menjabat.Presiden Rouhani mengatakan hasil pemilu "memberikan pelajaran lain kepada para petualang, penjual perang, musuh hak-hak negara, dan pelanggar hak internasional yang tidak perlu dipersoalkan."Presiden Iran mengatakan pemerintahan AS yang akan datang harus mencoba mendapatkan kembali kredibilitas Amerika Serikat yang hilang."Merangkul kembali kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kewajiban internasional yang diakui, menghormati hak-hak negara lain dan mengkompensasi kerugian yang terjadi pada beberpa negara adalah prasyarat untuk memulihkan kredibilitas AS di seluruh dunia," tegasnya.(IT/TGM)