Akhir Pemerintahan Trump Memberlakukan Sanksi Baru Terkait Iran

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang akan keluar telah menjatuhkan sanksi terkait Iran pada beberapa individu dan entitas.Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa sanksi baru telah diberlakukan pada enam jaringan perusahaan dan empat individu.Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan menuduh jaringan tersebut memfasilitasi pengadaan barang-barang sensitif untuk sebuah perusahaan militer Iran.Hoda Trading dan Artin Sana'at Tabaan Company yang berbasis di Iran, serta Naz Technology Company yang berbasis di China, Perusahaan Industri Proma yang berbasis di Hong Kong, DES International Company yang berbasis di UEA dan Perusahaan Industri Soltech yang berbasis di Brunei adalah enam perusahaan tersebut, dan Mohammad Soltanmohammadi, Shih Mei Sun, Chin-Hua Huang dan Mohammad Banihashemi adalah empat orang yang menjadi sasaran sanksi baru AS.Sebagai akibat dari sanksi Departemen Keuangan AS, semua properti dan kepentingan di properti target ini yang berada di Amerika Serikat atau dimiliki atau dikendalikan oleh warga AS, yang dilarang melakukan transaksi dengan target, harus diblokir dan dilaporkan ke OFAC.Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin menuduh jaringan perusahaan internasional yang disebutkan di atas yang dijalankan oleh individu dari berbagai negara memfasilitasi upaya pemerintah Iran untuk memajukan sistem komunikasi, avionik, dan peluncur misilnya."Rezim Iran menggunakan jaringan global perusahaan ... yang membantu mendukung militerisasi rezim dan upaya proliferasi," tegasnya.Bulan lalu, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi pada sejumlah individu dan entitas Iran yang berafiliasi dengan sektor minyak Republik Islam.Presiden AS Donald Trump meluncurkan apa yang disebut kampanye tekanan maksimumnya terhadap Iran pada 2018, setelah dia secara sepihak meninggalkan perjanjian nuklir multilateral 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang dicapai antara Iran dan kekuatan besar dunia.Sanksi "terberat" terhadap Republik Islam menargetkan bangsa Iran dengan langkah-langkah pembatasan yang kejam untuk membuatnya bertekuk lutut.Namun, ekonomi Iran tetap tangguh meski ada permusuhan AS.(IT/TGM)