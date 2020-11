Iran Menganggap Keamanan Afghanistan Sebagai Keamanannya Sendiri

IslamTimes- Pembicara Khusus Pembicara Parlemen Iran untuk Urusan Internasional Hossein Amir-Abdollahian membuat pernyataan dalam pertemuannya dengan Perwakilan Khusus dan Kepala Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afghanistan Deborah Lyons.

Amir-Abdollahian menyatakan bahwa Iran menganggap keamanan Afghanistan sebagai keamanan wilayahnya, sayangnya AS memanfaatkan situasi di Afghanistan.Pembicara Khusus Pembicara Parlemen Iran untuk Urusan Internasional Hossein Amir-Abdollahian membuat pernyataan dalam pertemuannya dengan Perwakilan Khusus dan Kepala Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afghanistan Deborah Lyons.Merujuk pada dukungan berkelanjutan Republik Islam Iran kepada rakyat Afghanistan yang bersahabat dan posisi penting Afghanistan dalam kebijakan luar negeri Iran, Amir-Abdollahian mengatakan, "Transisi Afghanistan dari status quo pasti akan dimungkinkan dengan kerjasama negara tetangga dan aktor regional dan global yang berpengaruh. ""Konstitusi Afghanistan dan struktur demokrasi yang ada harus dilindungi dalam konteks negosiasi antar-Afghanistan," tambahnya.Dia merujuk pada aktivitas terakhir para pemimpin dan kelompok teroris, terutama ISIS, di Afghanistan, dengan mengatakan, "Sayangnya, Amerika Serikat memanfaatkan situasi di Afghanistan. Sementara AS berpura-pura mendukung proses perdamaian, beberapa pasukan AS justru menyelundupkan narkoba dari Bandara Bagram. ""Kami menganggap keamanan Afghanistan sebagai keamanan dan wilayah kami sendiri," katanya, menambahkan, "Kami mendukung setiap tindakan PBB untuk membangun keamanan, perdamaian dan kemakmuran di negara tetangga yang penting ini."Merujuk pada penyelenggaraan tiga sesi parlemen negara tetangga Afghanistan di Islamabad, Teheran dan Istanbul, ia mengatakan, "Pembicara dan anggota parlemen di negara tetangga juga memainkan peran penting dalam memberikan kontribusi bagi proses perdamaian, keamanan dan stabilitas di Afghanistan."Deborah Lyons, pada bagiannya, merujuk pada sejarah kerjasama antara Republik Islam Iran dan UNAMA dalam mendukung proses perdamaian di Afghanistan, dengan mengatakan, "Sebagai tetangga Afghanistan dan negara yang berpengaruh secara strategis di kawasan, Iran selalu berperan penting. dalam mendukung rakyat Afghanistan. ""Dukungan Iran untuk pengungsi Afghanistan dan orang-orang terlantar serta bantuannya dalam membangun jalan dan pasokan energi Afghanistan patut dipuji," tambahnya.Dia menggarisbawahi, "Kami membutuhkan bantuan dari semua pihak, negara tetangga dan organisasi internasional untuk membawa perdamaian dan stabilitas ke Afghanistan dan untuk meningkatkan kondisi ekonomi untuk memotivasi masyarakat di negara ini.""Diharapkan aktor regional dan negara tetangga akan membantu lebih jauh dan lebih baik dalam memajukan proses negosiasi," tambah Lyons.