Pompeo Menjanjikan Transisi Pasca Pemilu yang Lancar - Menuju Masa Berlaku Trump yang Kedua!

Mike Pompeo, for a second Trump term!.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah menjanjikan transisi pasca pemilihan yang teratur - tetapi tidak untuk dianggap sebagai presiden terpilih dari Partai Demokrat, Joe Biden.

Kepala kebijakan luar negeri AS meremehkan ketika ditantang tentang apakah AS masih dapat menguliahi negara lain tentang demokrasi di tengah kegagalan yang sedang berlangsung dari pemungutan suara yang diperebutkan Selasa lalu. Dia mengklaim para pemimpin dunia memahami proses hukum dan konstitusional yang berbelit-belit yang sedang berlangsung, dan menekankan hanya suara 'sah' yang akan dihitung.Kepala kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump memiliki jawaban yang tepat ketika ditanya pada konferensi pers Washington pada hari Selasa (10/11) apakah Departemen Luar Negeri sedang bersiap untuk "terlibat dengan tim transisi Biden", dan jika tidak, "pada titik mana hal itu menunda atau menghambat transisi yang mulus atau menimbulkan risiko bagi keamanan nasional? ""Akan ada transisi yang mulus ke pemerintahan Trump yang kedua," jawab Pompeo. "Kami siap.""Dunia sedang menyaksikan apa yang sedang terjadi," tambahnya. "Kami akan menghitung semua suara. Setelah proses selesai, akan ada pemilih yang dipilih. Ada proses, konstitusi menjabarkannya dengan cukup jelas."Banyak pemimpin dunia, termasuk sekutu utama AS di NATO, telah memberi selamat kepada Biden karena memenangkan pemilihan."Saya yakin bahwa kami akan menghitung - dan kami HARUS menghitung - setiap suara sah," tegas Pompeo. "Kita harus memastikan bahwa setiap suara yang tidak sah tidak dihitung. Itu termasuk suara Anda, jika dilakukan dengan tidak benar. Ketika kita melakukannya dengan benar, kita melakukannya dengan benar."Ditanya apakah Amerika Serikat masih bisa mengeluarkan pernyataan yang menyerukan pemilihan umum bebas di seluruh dunia, Pompeo mengatakan pertanyaan itu "konyol.""Departemen ini sangat peduli untuk memastikan bahwa pemilu di seluruh dunia aman dan terjamin serta bebas dan adil, dan pejabat saya mempertaruhkan nyawa mereka untuk memastikan bahwa itu terjadi," katanya.[IT/r]Video: https://sputniknews.com/us/202011101081121009-video-pompeo-pledges-smooth-post-election-transition---to-a-second-trump-term/