Trump Kampanye Pemecatan Staf di Tengah Seruan bagi Pendukung untuk Menyumbang ke 'Satuan Tugas Pertahanan Pemilu'

IslamTimes - "Mereka baru saja memberhentikan orang," kata mantan penasihat kampanye Trump kepada Yahoo News pada hari Senin (9/11), kurang dari seminggu setelah pemilihan presiden AS.

Meskipun Presiden AS Donald Trump terus memperebutkan kemenangan Presiden terpilih AS Joe Biden, sebuah laporan baru-baru ini mengutip mantan karyawan kampanye pemilihan kembali mengklaim 45 stafnya telah mulai diberhentikan.Sumber lain mengungkapkan ke outlet bahwa mereka telah "mendengar banyak orang hanya memiliki satu minggu lagi." Orang-orang itu akan segera menerima gaji terakhir mereka dari kampanye, menurut individu anonim itu.Menurut salah satu sumber Partai Republik yang berbicara kepada Yahoo News, rumor PHK dari kampanye Trump tidak luar biasa.“Setiap kampanye memiliki tanggal jual, bahkan yang berhasil,” klaim sumber GOP. "Inilah mengapa hidup kampanye adalah pekerjaan terbaik dan juga terburuk yang pernah ada."Ini terjadi di tengah klaim penipuan Trump yang menyebabkan dia dan Wakil Presiden AS Mike Pence kalah dalam pemilihan umum dari Biden dan Wakil Presiden terpilih AS Senator Kamala Harris (D-CA).Dia baru-baru ini men-tweet bahwa apa yang disebut "korupsi surat suara" Demokrat terkait pemilihan akan "terungkap" di program Fox News Sean Hannity pada pukul 21.00. EST Selasa malam.Direktur Komunikasi kampanye Trump Tim Murtaugh menggemakan penjelasan sumber Republik dan mengatakan kepada Yahoo dalam pernyataan email bahwa PHK yang dilaporkan hanyalah pergantian pasca pemilihan.“Tidak seperti kebanyakan kampanye, yang ditutup segera setelah Hari Pemilu, karena sifat pemilu 2020 yang belum pernah terjadi sebelumnya, kami telah lama memiliki rencana untuk terus melihat Presiden Trump terpilih kembali,” kata Murtaugh.“Namun, staf yang terkait dengan acara, perjalanan, mengetuk pintu, dan pengorganisasian akar rumput memainkan peran yang berakhir pada Hari Pemilu dan jelas kurang berperan setelah Hari Pemilu.”Saat operasi hukum kampanye Trump terkait pemilu berlanjut, presiden AS telah meminta para pendukungnya untuk menyumbang ke "Satuan Tugas Pertahanan Pemilu".[IT/r]