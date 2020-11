Perusahaan India Ingin Memulai Kembali Impor Minyak Iran

IslamTimes- “Waktu yang singkat 7 hingga 8 hari untuk pengiriman minyak mentah ke pelabuhan India juga merupakan sesuatu yang unik yang memberikan jaminan yang memadai atas ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya minyak. Selain itu, karena kami menggunakan mekanisme Rupee, uang yang kami terima dari India digunakan untuk membeli barang dari India. pasar, dan karenanya menguntungkan banyak perdagangan luar negeri dan ekonomi India, ”tambahnya.

Seorang diplomat Iran mengatakan perusahaan India ingin melanjutkan impor minyak dari Iran.Berbicara dalam sebuah wawancara dengan The Hindu, Wakil Kepala Misi Iran di India Masoud Rezvanian menjawab sejumlah pertanyaan, termasuk masa depan kerjasama minyak Iran-India jika pemerintahan AS berubah dan sanksi dilonggarkan.“Yah, ini pada dasarnya adalah keputusan komersial sekaligus politik. Kami percaya bahwa kedekatan Iran dengan India adalah yang terbaik untuk pasar India. Karena hubungan dekat kami, kami biasa menjual minyak mentah kami ke India secara kredit, sehingga India dapat memproses dan bahkan menjualnya kembali, dan membayar kami tepat waktu, ”kata Rezvanian.“Waktu yang singkat 7 hingga 8 hari untuk pengiriman minyak mentah ke pelabuhan India juga merupakan sesuatu yang unik yang memberikan jaminan yang memadai atas ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya minyak. Selain itu, karena kami menggunakan mekanisme Rupee, uang yang kami terima dari India digunakan untuk membeli barang dari India. pasar, dan karenanya menguntungkan banyak perdagangan luar negeri dan ekonomi India, ”tambahnya.“Pada pemilihan presiden AS, terlalu dini untuk mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kami percaya hubungan bilateral kami terutama dalam perdagangan dan investasi, tidak boleh dikaitkan dengan pihak ketiga dan menurut saya untuk perusahaan India, meskipun ada peningkatan pembelian minyak dan gas dari pasar AS, memulai kembali impor minyak dari Iran, masih merupakan sesuatu yang mereka impikan, ”kata utusan tersebut.Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Trump, telah menjatuhkan sanksi berat terhadap Iran, terutama yang menargetkan ekspor minyak negara itu, setelah secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran pada Mei 2018.Sementara itu, hasil awal pemilihan Presiden AS menunjukkan kemenangan Joe Biden yang berpotensi berarti kembalinya pemerintahannya ke kesepakatan. Teheran telah menyoroti bahwa Washington harus mencabut semua sanksi dan mengkompensasi kerugian yang diderita Teheran selama tiga tahun terakhir sebelum kembali ke perjanjian.(IT/TGM)