Rezim Yang Mencoba Untuk Menghancurkan Iran Berakhir Dengan Memalukan

IslamTimes- Dia mengatakan masalah dengan jatuhnya rezim AS, yang menghabiskan hari-hari terakhirnya, tidak terlalu mengenal politik internasional dan hampir menerapkan pandangan ekstremis domestik dan rezim Zionis di arena internasional.

Presiden Hassan Rouhani mengatakan rezim AS, yang mencoba untuk meruntuhkan kemapanan Iran telah berakhir dengan memalukan.Berbicara pada sesi Kabinet pada hari Rabu, Rouhani menegaskan kembali bahwa kebijakan Iran selalu didasarkan pada penghormatan terhadap negara dan multilateralisme."Kebijakan yang sama yang dimiliki Republik Islam Iran kemarin, akan berlaku hari ini dan besok."Dia mengatakan masalah dengan jatuhnya rezim AS, yang menghabiskan hari-hari terakhirnya, tidak terlalu mengenal politik internasional dan hampir menerapkan pandangan ekstremis domestik dan rezim Zionis di arena internasional."Lihat pidato [Donald Trump] yang disampaikan tentang Iran di forum internasional; dia menggunakan ekspresi dan kata-kata yang sama dengan yang digunakan oleh rezim Zionis," kata Rouhani.“Ketika Anda melihat pidato seperti itu, Anda akan memahami sepenuhnya siapa yang menulis untuknya, dan semua masalahnya berasal dari fakta bahwa mereka [politisi AS] tidak dapat membuat keputusan berdasarkan kepentingan rakyat Amerika dan kepentingan dunia. ”Rouhani menunjukkan dua alasan mengapa mereka tertinggal dalam pemilihan dan saingan mereka kalah.Pertama adalah ketidakmampuan pemerintah Amerika untuk menangani pandemi virus korona, yang menyebabkan penderitaan luar biasa bagi rakyat Amerika.Masalah kedua, tambahnya, adalah rusaknya hubungan AS dengan dunia selama masa kepresidenan Donald Trump.Merujuk pada krisis kemanusiaan di AS, Rouhani berkata, "Orang Amerika tidak pernah begitu dipermalukan dalam sejarah hubungan internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan di Dewan Keamanan PBB."Presiden kemudian menegaskan kembali bahwa Republik Islam Iran memiliki kebijakan yang sangat jelas. “Kebijakan kami didasarkan pada perdamaian dan stabilitas di kawasan dan penghormatan terhadap hak-hak bangsa. Kebijakan kami didasarkan pada non-agresi dan non-campur tangan dalam urusan internal negara. Kebijakan kami adalah memerangi terorisme. ""Kebijakan kami adalah akhir dari unilateralisme," Rouhani menyimpulkan.(IT/TGM)