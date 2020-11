Laporan: Kepala Pentagon Baru Siap Melakukan Penarikan Pasukan Menjelang Turunnya Trump di Januari

US forces manning a checkpoint in the Iraqi capital of Baghdad.jpg

IslamTimes - Seorang penasihat senior yang dibawa oleh penjabat Menteri Pertahanan AS Christopher Miller dapat berarti pemerintah ingin mempercepat penarikan pasukan yang direncanakan sebelum masa jabatan Presiden AS Donald Trump berakhir pada 20 Januari 2021.

Berita itu dilaporkan ke Axios pada hari Rabu (12/11) oleh "tiga orang yang akrab dengan" Miller yang membawa Ret. Kolonel Angkatan Darat Douglas Macgregor, yang pernah dipertimbangkan Trump untuk jabatan duta besar AS untuk Jerman dan penasihat keamanan nasional Gedung Putih.Axios mencatat bahwa Macgregor mengatakan kepada Fox News 'Tucker Carlson tahun lalu bahwa AS harus menarik diri dari Afghanistan "secepat mungkin," terlepas dari apakah kesepakatan damai disepakati dengan Taliban atau tidak. Dia juga menganjurkan penarikan segera dari Suriah dan Korea Selatan, yang terakhir menampung hampir 30.000 tentara AS, dan berusaha mencapai kesepakatan dengan Iran.Orang dalam mengatakan pejabat senior Gedung Putih ingin para pemimpin Pentagon "lebih terbuka untuk berbicara tentang keluar dari Afghanistan pada akhir tahun."Pentagon tampaknya mengkonfirmasi laporan orang dalam tanpa nama, mengatakan kepada Axios bahwa "pengalaman militer puluhan tahun Macgregor akan digunakan untuk membantu dalam pelaksanaan lanjutan dari prioritas keamanan nasional Presiden."Washington mulai menarik pasukan keluar dari Afghanistan secara perlahan pada musim semi yang lalu, setelah berakhirnya gencatan senjata dengan kelompok militan Taliban, yang telah berperang selama 19 tahun melawan AS dan pemerintah yang didirikannya di Kabul setelah menggulingkan Taliban dalam invasi tahun 2001. . Namun, gencatan senjata terpisah antara Taliban dan pemerintah Kabul sejauh ini masih sulit dipahami.Pada awal Oktober, ketika lebih dari setengah pasukan AS telah ditarik dari Afghanistan dan kurang dari 5.000 yang tersisa, Trump berjanji untuk membawa pulang semua tentara AS dari negara itu "sebelum Natal". Pernyataannya bertentangan dengan penasihat keamanan nasional Robert O'Brien pada hari sebelumnya bahwa AS akan tetap memiliki 2.500 tentara di negara Asia Tengah itu pada awal 2021.Beberapa hari kemudian, Bloomberg melaporkan, mengutip laporan orang dalam, bahwa Pentagon sedang bersiap untuk membawa pulang ratusan tentara yang dikerahkan ke Somalia.Dalam file foto 24 September 2020 ini, Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional Christopher Miller bersaksi selama dengar pendapat Komite Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintah Senat di Capitol Hill di Washington. Presiden Donald Trump mengatakan dia telah memecat Menteri Pertahanan Mark Esper dan telah menggantikannya dengan Miller.Namun, Macgregor juga seorang elang perang, mengungkapkan pada tahun 2004 dukungannya yang tidak memenuhi syarat untuk invasi AS ke Irak pada tahun sebelumnya, meskipun dia kemudian mengkritik penanganan perang oleh pemerintahan Bush dan pendudukan berikutnya sebagai bencana bagi kebijakan luar negeri AS. Macgregor juga telah memperjelas kebenciannya yang tak kunjung padam terhadap Muslim dan pengungsi Amerika Tengah.Miller diletakkan ke kantor puncak Pentagon pada hari Senin (9/11) ketika Trump memecat Mark Esper, mantan sekretaris Angkatan Darat dan eksekutif Raytheon yang telah menjalankan Departemen Pertahanan sejak Juli 2019. Langkah itu dilakukan setelah laporan yang saling bertentangan Esper mungkin bersiap untuk mengundurkan diri, berkat kejatuhan di awal tahun antara dia dan panglima tertinggi.[IT/r]