Gantz Dikabarkan Hampir Meminta Pemerintah Netanyahu untuk 'Perceraian'

Gantz and Netanyahu.jpg

IslamTimes - Partai Biru dan Putih Perdana Menteri alternatif telah berulang kali mengancam untuk mengakhiri perjanjian koalisinya dengan Likud, dengan jajak pendapat baru-baru ini oleh Channel 13 Zionis Israel menunjukkan pemerintah berikutnya dapat dibentuk tanpa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di dalamnya. Perselisihan antara dua partai besar berkisar pada anggaran.

Menteri Pertahanan Israel dan Perdana Menteri Alternatif Benny Gantz berencana akan memberi tahu Benjamin Netanyahu bahwa dia menginginkan 'perceraian' politik, dan bahwa kemitraan antara Blue and White dan Likud telah berakhir, The Jerusalem Post melaporkan, mengutip sumber yang dekat dengan Gantz.Berbicara kepada wartawan pada hari Selasa (10/11), Gantz mengisyaratkan bahwa waktu "hampir habis" untuk menyelesaikan sengketa anggaran yang telah berlangsung lama antara dua mitra koalisi, dan bahwa negara itu "benar-benar di ambang" kebutuhan akan pemilihan baru.“Kami bergabung dengan pemerintah untuk mencegah pemilu selama krisis. Untuk menghindari pemilihan, dibutuhkan anggaran dan pemerintahan yang fungsional. Jika kondisi ini terpenuhi, pemilu tidak akan diperlukan. Kalau syarat-syarat ini tidak dipenuhi, sepertinya ya kami akan membutuhkannya,” tegasnya.Gantz dan Netanyahu dilaporkan mengabaikan satu sama lain pada hari Selasa selama pertemuan Knesset tentang kesepakatan yang baru-baru ini disetujui Zionis Israel tentang normalisasi hubungan dengan Bahrain. Dalam sambutannya di sidang pleno Knesset, Gantz mengatakan kepada anggota parlemen bahwa meskipun Tel Aviv "berbicara dengan lantang tentang perdamaian dengan negara-negara di kawasan kita", sekarang adalah "waktunya untuk membicarakan perdamaian di antara kita sendiri."Secara khusus membidik Netanyahu, menteri pertahanan mengatakan bahwa dia telah 'mengulurkan tangannya' kepada Likud dan menyetujui pemerintah persatuan "untuk memerangi COVID-19 dan menghindari risiko perang saudara"."Saya bergabung dengan Anda sebagai mitra dalam pertempuran terhadap kesehatan, kehidupan, dan mata pencaharian warga Zionis Israel, dan bukan sebagai mitra dalam kejahatan ekonomi dan sosial terhadap mereka," kata Gantz. Menyarankan bahwa anggaran untuk 2021 hampir siap, politisi itu menekankan kepada Netanyahu bahwa dia memiliki "kemampuan untuk menghindari bencana ekonomi dan sosial".Inti dari ketidaksepakatan antara pemerintah koalisi besar Zionis Israel berfokus pada anggaran, dengan Likud dan Netanyahu mencari persetujuan untuk anggaran satu tahun, dan Blue and White dan Gantz mencari anggaran darurat dua tahun. Kedua belah pihak mengutip dislokasi ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh virus corona dan tanggapan pemerintah terhadapnya sebagai pembenaran atas sikap mereka.Pembicaraan baru tentang pemilu menyusul pernyataan Gantz pekan lalu di mana dia memperingatkan bahwa dia akan menyerukan pemilu baru diadakan jika anggaran tidak disahkan pada 23 Desember.Anggaran awalnya dijadwalkan akan disahkan pada bulan Agustus, tetapi tenggat waktu itu diundur dalam pemungutan suara darurat Knesset di tengah kebuntuan Biru dan Putih / Likud. Sesuai ketentuan RUU tersebut, jika anggaran belum disahkan pada Desember, pemilu baru akan digelar secara otomatis pada Maret 2021.Pemerintah persatuan Biru dan Putih / Likud Israel bersatu padu pada Mei 2020, setelah tiga pemilihan berturut-turut antara April 2019 dan Maret 2020 gagal untuk memungkinkan partai utama atau sekutunya meraih mayoritas.[IT/r]