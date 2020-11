Ketegangan Meningkat Ketika Partai Republik Mendukung Penolakan Trump Untuk Menyerah

IslamTimes- Selama seminggu terakhir ada banyak tekanan yang sangat besar, terutama datang dari kaum konservatif, bahwa kepercayaan pada sistem pemilu telah berulang kali dirusak sehingga terburu-buru untuk mengambil keputusan tidak dapat diterima oleh banyak orang.

Ketegangan dan perpecahan terus meningkat di Amerika Serikat, yang masih memiliki dua presiden yang menyatakan dirinya sebagai presiden. meskipun penghitungan suara masih belum selesai, dalam persaingan yang sangat ketat dan dalam pemungutan suara yang dilakukan secara unik yang didahului oleh kontroversi selama berbulan-bulan.Selama seminggu terakhir ada tekanan yang sangat besar, terutama datang dari kaum konservatif, bahwa kepercayaan pada sistem pemilu telah berulang kali dirusak sehingga terburu-buru untuk mengambil keputusan tidak dapat diterima oleh banyak orang.Negara bagian Georgia mengumumkan bahwa mereka perlu menghitung ulang setiap surat suara dengan tangan, dan tuntutan hukum dapat memaksa beberapa negara bagian lain untuk melakukan hal yang sama. Demokrat dan tampaknya semua media arus utama menuntut agar Presiden Donald Trump menyerah, dengan penantang Joe Biden mempertahankan sedikit keunggulan.Partai Republik menolak untuk mengakui Biden sebagai presiden terpilih dan memberikan dukungan mereka di belakang Trump untuk tidak menyerah. Banyak yang bersikeras bahwa Trump berhak untuk menyelidiki tuduhan "penyimpangan" dalam pemilihan pekan lalu.Tiga dari enam pemilihan presiden terakhir sekarang diperdebatkan. Banyak yang memperingatkan bahwa keterasingan besar-besaran, ketidakstabilan, dan kemungkinan kekerasan dapat terjadi jika sebagian besar minoritas menolak untuk menerima hasil pemungutan suara akhir apa pun yang tidak tunduk pada pemeriksaan dan keseimbangan peninjauan kembali.Dukungan untuk peninjauan yudisial atas proses pemilu terutama berada di jalur partai. Selama beberapa dekade AS memiliki tingkat partisipasi pemilih rendah yang endemik, tetapi mereka yang memberikan suara menjadi sangat terpolarisasi.Tanpa konsesi, ketegangan dan perselisihan hukum kemungkinan besar akan meningkat selama berminggu-minggu. Pada 6 Desember, Electoral College AS tidak memutuskan presiden mereka melalui pemungutan suara langsung - dan lembaga itu menjadi semakin tidak populer karena sengketa pemilu tahun 2016.Satu minggu setelah mereka memilih, AS menjadi semakin terpecah belah terkait cabang eksekutif dan sistem pemilihan mereka.(IT/TGM)