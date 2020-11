Duta Trump Anti-ISIS Mengakui Dia Berbohong pada Presiden tentang Jumlah Pasukan AS di Suriah Agar Mereka Tetap di sana

US soldiers at the former US Sather Air Base near Baghdad.JPG

IslamTimes - Ketika Presiden Donald Trump memerintahkan semua kecuali beberapa ratus pasukan AS ditarik dari Suriah, diplomatnya sendiri menyembunyikan jumlah sebenarnya pasukan Amerika dari presiden, kata utusan Jim Jeffrey dalam sebuah wawancara baru.

"Kami selalu bermain-main untuk tidak menjelaskan kepada kepemimpinan kami berapa banyak pasukan yang kami miliki di sana," Jeffrey, utusan koalisi global melawan Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) mengatakan kepada Defense One pada hari Kamis (12/11). Jeffrey menambahkan bahwa jumlah pasukan sebenarnya di timur laut Suriah "lebih banyak" daripada 200-400 yang disetujui Trump untuk tetap tinggal tahun lalu.Penarikan Trump tampaknya memenuhi janji jejak kampanyenya untuk membebaskan AS dari "perang selamanya" di Timur Tengah. Trump, yang menyebut Suriah pada 2018 sebagai "pasir dan kematian," membuat marah sejumlah kepala dan diplomat Pentagon ketika dia mengumumkan penarikan hampir total dari negara itu Oktober lalu. Menteri Pertahanan Jim Mattis mengundurkan diri sebagai protes ketika Trump pertama kali mengumumkan rencana penarikan pada 2018, dan Jeffrey mengatakan pada Kamis (12/11) bahwa keputusan itu adalah "hal paling kontroversial dalam lima puluh tahun saya di pemerintahan."Pendahulu Jeffrey, Brett McGurk, juga menyerahkan pemberitahuannya ketika Trump mengungkapkan penarikan tersebut. Mengambil alih dari McGurk, Jeffrey dan timnya secara rutin menyesatkan presiden untuk memastikan bahwa "tidak pernah ada penarikan Suriah."Bahkan sebelum dia mendaftar untuk bekerja di pemerintahan Trump, penolakan Jeffrey terhadap presiden sudah terkenal.Tak lama setelah Trump terpilih sebagai kandidat Partai Republik pada 2016, Jeffrey menandatangani surat yang menyatakan bahwa pengusaha dan pembawa acara TV itu "akan menjadi presiden paling ceroboh dalam sejarah Amerika".Penandatangan surat lainnya termasuk sejumlah pejabat keamanan pemerintahan Bush, yang membantu membentuk kebijakan yang mengguncang Timur Tengah dan melahirkan ISIS.[IT/r]