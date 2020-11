Iran Menghasilkan Obat Anti-COVID-19 Yang Efektif

IslamTimes- Sebuah tim yang terdiri dari 40 peneliti Iran dari Shahid Beheshti University of Medical Sciences dan Tarbiat Modares University telah berhasil mengembangkan obat antivirus yang efektif untuk pengobatan virus corona.

Peneliti Iran telah mengembangkan obat COVID-19 yang efektif yang telah disetujui oleh Food and Drug Administration (IFDA) Iran.Sebuah tim yang terdiri dari 40 peneliti Iran dari Shahid Beheshti University of Medical Sciences dan Tarbiat Modares University telah berhasil mengembangkan obat antivirus yang efektif untuk pengobatan virus corona.Obat tersebut telah diuji pada sejumlah besar pasien dan disetujui oleh Food and Drug Administration (IFDA) Iran.Menurut tim peneliti, semua tahap produksi massal obat ini telah selesai dan akan segera didistribusikan ke apotek di seluruh negeri.Republik Islam Iran telah mengambil langkah besar sejak wabah virus corona baru pada Desember 2020 untuk menahan penyakit tersebut.Deputi Kementerian Kesehatan dan Pendidikan Medis untuk Urusan Teknologi dan Riset Dr. Reza Malekzadeh mengumumkan bahwa Republik Islam Iran telah memperoleh pencapaian luar biasa dan kesuksesan yang cukup besar dalam penemuan dan produksi vaksin COVID-19.(IT/TGM)