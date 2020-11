PBB: Permukiman Israel Di Wilayah Pendudukan 'Ilegal'

IslamTimes- Pernyataannya datang ketika Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dilaporkan dijadwalkan untuk melakukan kunjungan ke wilayah Palestina yang diduduki di Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan.

Seorang pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa menyoroti bahwa pemukiman yang dibangun oleh rezim Israel di wilayah pendudukan Palestina adalah ilegal.Berbicara dalam konferensi pers pada hari Jumat, Stéphane Dujarric, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan bahwa posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai ilegalitas permukiman Israel tidak berubah, menurut al-Quds al-Arabi.Pernyataannya datang ketika Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dilaporkan dijadwalkan untuk melakukan kunjungan ke wilayah Palestina yang diduduki di Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan.Ditanya tentang kunjungan Pompeo, juru bicara itu mengatakan "Kami tidak ingin mengomentari hal-hal yang belum terjadi, tetapi posisi kami tentang permukiman di wilayah Palestina yang diduduki, dan ilegalitasnya, tetap sama dan tidak berubah."Jika kunjungan tersebut dilakukan, Pompeo akan menjadi Menteri Luar Negeri AS pertama yang mengunjungi wilayah pendudukan.Sementara itu, kelompok Palestina mengutuk kunjungan itu, menyebutnya sebagai 'pemberontakan melawan hukum internasional'."Kunjungan itu menegaskan pemberontakan pemerintah Amerika terhadap semua hukum dan norma internasional, dan sekali lagi mencerminkan kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dinormalisasi dengan pendudukan," kata Hazem Qassem, juru bicara Hamas, mengacu pada UEA, Bahrain dan Sudan.Kunjungan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang akan keluar, yang mengatakan pada November 2019 bahwa "Amerika Serikat tidak lagi menganggap permukiman tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional."(IT/TGM)