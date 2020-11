Iran Menolak Laporan Media AS Tentang Pembunuhan Pemimpin Senior al-Qaeda Di Teheran

IslamTimes- Surat kabar itu mengatakan al-Masri, yang dituduh membantu mendalangi pemboman tahun 1998 di dua kedutaan besar AS di Afrika, telah dibunuh di Iran oleh agen operasi Israel yang bertindak atas perintah Amerika Serikat.

Iran dengan tegas menolak laporan media AS bahwa salah satu pemimpin tertinggi kelompok teroris al-Qaeda telah diam-diam dibunuh oleh agen Israel yang diarahkan Washington di ibu kota, Teheran.Mengutip pejabat intelijen yang tidak disebutkan namanya, The New York Times mengklaim pada hari Jumat bahwa Abdullah Ahmed Abdullah, orang kedua dalam komando al-Qaeda yang juga bernama nom de guerre Abu Muhammad al-Masri, telah ditembak mati oleh dua pembunuh bersenjata bersepeda motor. di jalan-jalan Teheran pada bulan Agustus.Surat kabar itu mengatakan al-Masri, yang dituduh membantu mendalangi pemboman tahun 1998 di dua kedutaan besar AS di Afrika, telah dibunuh di Iran oleh agen operasi Israel yang bertindak atas perintah Amerika Serikat.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan pada hari Sabtu bahwa laporan Times didasarkan pada "informasi palsu," dan Iran dengan keras menolak kehadiran salah satu anggota kelompok teroris di negara itu.Menggarisbawahi bahwa al-Qaeda telah menjadi gagasan Amerika Serikat dan kebijakan salah sekutunya, Khatibzadeh berkata, "Dari waktu ke waktu, musuh Iran - Amerika Serikat dan Israel - mencoba untuk mengelak dari tanggung jawab atas tindakan kriminal al- Qaeda dan kelompok teroris lainnya di wilayah tersebut dan menghubungkan Iran dengan teroris semacam itu dengan berbohong dan membocorkan informasi palsu ke media. "Menasihati media Amerika agar tidak jatuh ke dalam perangkap apa yang ia sebut sebagai skenario Hollywood tentang pejabat Amerika dan rezim Zionis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan tuduhan semacam itu tidak diragukan lagi dibuat dalam konteks ekonomi, intelijen, dan psikologis habis-habisan. perang melawan rakyat Iran, dan bahwa media seharusnya tidak menjadi platform untuk menyebarkan kebohongan yang didorong oleh agenda Gedung Putih terhadap Teheran.“Meskipun Amerika Serikat di masa lalu tidak pernah memberikan upaya untuk melontarkan tuduhan palsu terhadap Republik Islam Iran, pendekatan ini telah menjadi rutinitas dalam pemerintahan AS saat ini dan Gedung Putih telah mencoba untuk mengambil langkah lebih lanjut untuk menerapkan tindakan-tindakan yang menakutkan. taktik melawan Iran dengan mengulangi tuduhan seperti itu, ”kata Khatibzadeh.(IT/TGM)