Trump Menjanjikan Vaksin Untuk Seluruh Warga Amerika, Kecuali Warga New York

Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan bahwa vaksin virus korona akan segera tersedia untuk seluruh negeri, kecuali New York, yang mendorong Gubernur Andrew Cuomo untuk menuduh presiden tersebut melakukan balas dendam pribadi kepada negara karena alasan politik."Segera setelah April, vaksin akan tersedia untuk seluruh populasi umum dengan pengecualian tempat-tempat seperti Negara Bagian New York," kata Trump pada konferensi pers tentang Operation Warp Speed ​​(OWS) dan distribusi vaksin pada hari Jumat.Trump mengklaim OWS mempercepat pengembangan, manufaktur, dan distribusi vaksin COVID-19, menambahkan bahwa "vaksin virus corona saat ini lebih dari 90 persen efektif."Dia mengatakan vaksin itu akan tersedia untuk semua orang Amerika dalam beberapa bulan; namun, New York tidak akan mendapatkan vaksin kecuali gubernur menyetujuinya.Gubernur New York Andrew Cuomo telah menyatakan keraguan tentang klaim pemerintahan Trump bahwa vaksin Pfizer aman dan mengatakan dia akan menunggu sampai lebih banyak tes dilakukan oleh para ahli.Trump mengklaim Cuomo, antagonis lamanya dari Queens, tidak mengizinkan vaksin itu karena alasan politik. "Gubernur Cuomo harus memberi tahu kami.”"Dia tidak mempercayai ... administrasi ini, jadi kami tidak akan mengirim ke New York sampai kami memiliki otorisasi untuk melakukannya," kata Trump tentang gubernur tersebut. "Kami tidak dapat mengirimkannya ke negara bagian yang tidak akan segera memberikannya kepada rakyatnya."Cuomo, seorang Demokrat yang telah menjadi kritikus vokal dan menulis buku tentang keterampilan kepemimpinan Trump yang buruk dalam menangani pandemi, mengatakan presiden melakukan balas dendam pribadi.“Semuanya pribadi dengan presiden ini. Tidak boleh ada ketidaksepakatan tentang prinsip, "kata Cuomo.Sementara itu, rumah sakit AS melaporkan tingkat infeksi virus korona meningkat di tengah tanda-tanda gelombang kedua.(IT/TGM)