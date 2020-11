Laporan: Dua Rudal 'Pembunuh Kapal Induk' China Mengenai Target di Laut China Selatan

Aircraft-Carrier Killer Missiles made in China Sea.jpg

IslamTimes - Dua dari rudal "pembunuh kapal induk" China yang diluncurkan pada Agustus menghantam kapal yang bergerak di dekat Kepulauan Paracel di Laut China Selatan, South China Morning Post melaporkan pada hari Sabtu (14/11).

Menurut seorang mantan kolonel PLA, keberhasilan peluncuran rudal DF-26B dan DF-21D pada Agustus adalah "peringatan" bagi Amerika Serikat bahwa mereka tidak boleh mengambil risiko militer apa pun terhadap China.Ketika media pertama kali memberitakan tentang peluncuran pada 26 Agustus, mereka mengatakan bahwa rudal jatuh ke Laut Cina Selatan dan tidak ada target khusus yang disebutkan. Langkah itu dilakukan sebagai tanggapan atas pesawat U-2 Amerika, yang menurut China melanggar zona larangan terbang ketika Beijing melakukan latihan angkatan laut langsung di Laut Bohai."Jadi beberapa hari kemudian [setelah manuver kapal induk], kami meluncurkan DF-21 dan DF-26, dan rudal menghantam kapal yang berlayar di selatan Kepulauan Paracel," kata Wang Xiangsui, mantan kolonel senior.Wang mengatakan bahwa AS menganggap itu sebagai "unjuk kekuatan", sementara China melakukannya "karena provokasi mereka"."Ini peringatan bagi AS, meminta AS untuk tidak mengambil risiko militer," katanya. "Tindakan semacam itu menandai garis bawah konfrontasi Sino-AS."Menyusul langkah itu, Washington mengatakan U-2-nya tidak melanggar aturan internasional dan bahwa gerakan militernya di wilayah tersebut akan terus berlanjut.Belakangan ini, Amerika Serikat telah meningkatkan kehadiran militernya, termasuk jet dan kapal, di dekat perbatasan China, yang dianggap Beijing sebagai ancaman potensial.Demikian pula, Washington menantang klaim Beijing atas Laut China Selatan dengan melakukan operasi militer di sana dan menyerukan kebebasan navigasi di perairan yang disengketakan. Pada bulan Juli, Angkatan Laut AS mengatakan USS Nimitz dan USS Ronald Reagan melakukan latihan bersama di Laut Cina Selatan, "untuk mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka".[IT/r]