Penjabat Menteri Pertahanan Baru AS: 'Semua Perang HARUS AKHIR'

Christopher Miller is shown at a US Senate hearing.JPG

IslamTimes - Penjabat Menteri Pertahanan AS Christopher Miller tampaknya bersiap untuk menarik pasukan dari Afghanistan, mengatakan konflik "belum berakhir," tetapi menambahkan bahwa "semua perang harus diakhiri."

"Ini adalah fase kritis di mana kami mengalihkan upaya kami dari kepemimpinan ke peran pendukung," kata Miller pada hari Jumat (13/11) dalam sebuah surat kepada semua karyawan Departemen Pertahanan. “Kita bukan orang yang berperang terus-menerus. Itu adalah kebalikan dari segala sesuatu yang kita perjuangkan dan yang diperjuangkan nenek moyang kita. Semua perang harus diakhiri. "Surat itu datang hanya empat hari setelah Presiden Donald Trump memecat Menteri Pertahanan Mark Esper dan menggantinya dengan Miller, yang sebelumnya adalah direktur National Counterterrorism Center. Miller termasuk di antara empat loyalis Trump yang menggantikan pejabat sipil penting di Pentagon pada hari Senin, hanya dua hari setelah outlet media arus utama menyatakan Demokrat Joe Biden sebagai pemenang pemilihan 3 November.Trump telah berselisih dengan Esper karena beberapa masalah, termasuk menggunakan pasukan militer untuk memadamkan kerusuhan di kota-kota AS, dan pejabat pemerintah diduga menumbangkan perintah seperti keputusan panglima untuk menarik pasukan dari Suriah. Jim Jeffrey, utusan AS untuk koalisi global melawan ISIS, mengatakan kepada Defense One pada hari Kamis bahwa diplomat Trump sendiri memainkan "permainan peluru" untuk menyembunyikan jumlah sebenarnya dari pasukan Amerika di Suriah.Miller mengatakan mengakhiri perang membutuhkan kompromi dan kemitraan. “Kami menghadapi tantangan; kami memberikan semuanya, ”tulisnya dalam surat itu. “Sekarang, waktunya pulang.”Outlet media, seperti Sinclair Broadcast Group, menyarankan bahwa perombakan Pentagon mungkin menandakan niat Trump untuk mengambil "langkah drastis" di hari-hari terakhirnya menjabat, termasuk penarikan pasukan yang "cepat dan berisiko" dari Afghanistan. Barry McCaffrey dari MSNBC menyebut langkah itu "sangat mengkhawatirkan" dan "perilaku berbahaya."Reporter Washington Post, Dan Lamothe menulis bahwa, ketika Trump "gelisah untuk penarikan lengkap dari Afghanistan," Esper mengirim memo ke Gedung Putih bulan ini yang merekomendasikan agar AS mempertahankan jumlah pasukannya di negara Asia Tengah pada 4.500. Beberapa hari kemudian, dia dipecat.[IT/r]