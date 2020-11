Pemilu AS: Trump Hampir Mengakui Kekalahan tetapi Menghentikan Konsesi Formal

Donald Trump, defeated president.jpg

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump semakin dekat untuk mengakui bahwa dia kalah dalam pemilihan presiden, menunjukkan "waktu akan menjawabnya" tetapi berhenti dari konsesi resmi untuk presiden terpilih Joe Biden.

Dalam sambutan publik pertamanya sejak kekalahannya diumumkan, Trump tampaknya mendapati dirinya tergelincir saat membahas kemungkinan pemerintahan Biden memberlakukan kuncian nasional untuk memerangi pandemi virus corona."Idealnya kami tidak akan melakukan lockdown," kata presiden kepada wartawan di Taman Mawar Gedung Putih. “Saya tidak akan melakukan - administrasi ini tidak akan melakukan lockdown. Mudah-mudahan - apapun yang terjadi di masa depan, siapa yang tahu pemerintahan mana yang akan diambil."Trump menambahkan: “Saya kira waktu akan menjawabnya. Tetapi saya dapat memberi tahu Anda bahwa administrasi ini tidak akan dikunci. "Biden diproklamasikan sebagai pemenang pemilihan Sabtu lalu; hasil yang ditolak Trump saat meluncurkan gugatan hukum berdasarkan klaim penipuan yang tidak berdasar. Departemen keamanan dalam negeri pada hari Kamis (12/11) menyatakan itu pemilihan paling aman dalam sejarah AS tanpa bukti suara yang dikompromikan atau diubah.Trump telah mengeluarkan lusinan tweet dan retweet tetapi tidak pernah terlihat di depan umum kecuali untuk upacara Hari Veteran di Pemakaman Nasional Arlington. Itu adalah mantra terpanjang yang dilalui rakyat Amerika tanpa mendengar dia berbicara sejak dia menjabat.Terakhir, pada hari Jumat lalu, Trump menggelar konferensi pers di Gedung Putih untuk memberikan update tentang Operation Warp Speed, upaya pembuatan vaksin untuk Covid-19. Acara yang dihadiri oleh Wakil Presiden Mike Pence dan koordinator satuan tugas virus corona Deborah Birx, berlangsung satu hari setelah AS mencetak rekor satu hari lebih dari 160.000 kasus baru.Trump mengatakan dia mengharapkan vaksin tersedia untuk seluruh populasi secepat April dan otorisasi penggunaan darurat untuk vaksin Pfizer "sangat segera". Pfizer mengatakan pihaknya berharap untuk melaporkan data keselamatan yang diperlukan minggu depan dan kemudian dapat mengajukan permohonan otorisasi penggunaan darurat.Meskipun dia tampak kempes, rambutnya beruban, bukan pirang seperti biasanya, Trump masih menyelam ke wilayah yang sudah dikenalnya, membual tentang pemulihan ekonomi dan menyelesaikan masalah dengan salah satu musuh politiknya, Gubernur New York Andrew Cuomo.Pemerintah tidak akan mengirimkan vaksin virus korona ke negara bagian New York jika dan ketika tersedia, kata Trump, karena negara telah berjanji untuk melakukan peninjauan sendiri untuk memastikan keamanannya.[IT/r]