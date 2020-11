Iran Akan Bantu Irak Meningkatkan keamanan AS mencoba Menghidupkan Kembali Teroris

IslamTimes- Berbicara kepada wartawan, Baqeri merujuk pada hubungan dekat dan kesamaan sejarah antara Iran dan Irak, mengatakan angkatan bersenjata kedua negara menikmati hubungan dan kepentingan jangka panjang.

Ketua Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayjen Mohammad Baqeri mengatakan kerja sama pertahanan antara negara tetangga Iran dan Irak akan meningkatkan keamanan di negara Arab itu dalam menghadapi upaya AS untuk menghidupkan kembali teroris di wilayah tersebut.Dia membuat pernyataan itu di sela-sela pertemuan dengan Menteri Pertahanan Irak Letnan Jenderal Juma Anad Saadoun Khattab di Teheran pada hari Minggu.Berbicara kepada wartawan, Baqeri merujuk pada hubungan dekat dan kesamaan sejarah antara Iran dan Irak, mengatakan angkatan bersenjata kedua negara menikmati hubungan dan kepentingan jangka panjang.Menteri pertahanan Irak, bersama dengan Angkatan Laut, Angkatan Udara, komandan Pertahanan Udara, membahas dengan pejabat Iran cara untuk memperkuat pertahanan dan kerja sama militer, tegasnya.Mereka juga mengunjungi pameran industri pertahanan Iran dan akan mengadakan pertemuan dengan rekan-rekan Iran mereka.Baqeri lebih lanjut mencatat bahwa dalam pertemuannya dengan menteri pertahanan Irak, kedua belah pihak bertukar pandangan tentang masalah-masalah yang terkait dengan industri pertahanan dan keamanan perbatasan bersama kedua negara, serta kerja sama bilateral dan latihan militer bersama."Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengembangkan dan memperdalam keamanan di Iran dan Irak, tetapi tentu saja Irak telah menghadapi beberapa konspirasi dalam beberapa tahun terakhir," ujarnya."Dan sekarang, saat Amerika berupaya untuk mengerahkan kembali teroris di wilayah tersebut, kerja sama ini akan memberikan keamanan yang lebih baik untuk Irak."Kedua negara telah menyiapkan dokumen tentang kerja sama pertahanan, yang akan ditandatangani dalam waktu dekat, kata Baqeri, seraya menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan Iran memasok Irak dengan peralatan yang dibutuhkannya berdasarkan kesepakatan sebelumnya.Ia juga menekankan bahwa persiapan telah dilakukan untuk memperkuat kerjasama pendidikan, operasional dan nasehat antara angkatan bersenjata kedua negara.Pada tahun 2014, ketika ISIS melancarkan kampanye terornya di Irak, penasihat militer Iran bergegas membantu angkatan bersenjata Irak atas permintaan Baghdad, membantu mereka membalikkan keuntungan Daesh dan akhirnya membebaskan seluruh tanah air mereka dari kelompok teroris Takfiri yang disponsori AS selama tiga tahun. kemudian.Komandan anti-teror Iran Jenderal Qassem Soleimani, yang memainkan peran kunci dalam melenyapkan ISIS di wilayah tersebut, dibunuh dalam serangan pesawat tak berawak AS setibanya di Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari.(IT/TGM)