Trump Tweet: Bolton Adalah 'Salah Satu Orang Terbodoh' yang Bekerja Dengannya

IslamTimes - Donald Trump telah mengecam John Bolton dalam tweet yang diposting pada hari Minggu (15/11), mengutip masalah yang dia alami dengan mantan penasihat keamanan nasionalnya dan menyebutnya sebagai "obat bius yang nyata".

Trump memiliki perbedaan dengan mantan ajudannya dalam berbagai masalah, mengingat sikap keras Trump terhadap kebijakan luar negeri Amerika, yang menjadi lebih tajam setelah dia menerbitkan memoar tahun ini yang menampilkan Trump dalam sudut pandang yang cukup negatif.Sementara menjadi "orang pendiam" di luar, Bolton, yang telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pejabat paling hawkish dalam pemerintahan Trump, telah mengejar kebijakan luar negeri yang agresif, kata Trump.Trump juga menyebutkan materi rahasia mengacu pada memoar Bolton, The Room Where it Happened: A White House Memoir, yang menggambarkan masa jabatannya dalam pemerintahan Trump. Gedung Putih tidak berhasil memblokir penerbitan buku tersebut, dengan alasan masalah keamanan atas "pengungkapan informasi rahasia yang tidak sah".[IT/r]Dalam memoarnya, Bolton menggambarkan Trump sebagai presiden yang mudah dimanipulasi oleh para pemimpin China, Rusia, Turki, bahkan Korea Utara. Trump telah mengecam buku itu sebagai "kompilasi kebohongan dan cerita yang dibuat-buat", menunjukkan itu adalah upaya untuk membalas dendam atas pemecatannya.