China Mengutuk Pelarangan AS atas Saham Terkait Militer China, Menyatakan Persaingan Tidak Sehat

China military parade.jpg

IslamTimes - China menentang tekanan yang diberikan oleh Amerika Serikat pada perusahaan China dengan memotong investasi AS dengan dalih keamanan nasional, Kementerian Perdagangan China mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (16/11).

"Pihak China telah berulang kali menyatakan sikapnya yang jelas mengenai tekanan tidak berdasar yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap perusahaan China. Amerika Serikat mengabaikan fakta. Mengakui perusahaan China tertentu yang dikendalikan oleh militer tidak memiliki bukti di baliknya dan tidak sesuai dengan teori hukum. Pihak China sangat menentang ini," bunyi pernyataan itu.Kementerian Perdagangan China terus menuduh AS melakukan pelanggaran berat terhadap prinsip persaingan pasar dan perdagangan internasional, dengan mengatakan bahwa "orang-orang tertentu di AS menggunakan setiap kesempatan untuk menggunakan apa yang disebut dalih keamanan nasional untuk menahan investor AS yang ingin melakukannya. memasuki pasar Cina ".Kementerian meminta otoritas AS untuk "menghentikan tekanan yang tidak masuk akal terhadap perusahaan China dan menciptakan lingkungan yang adil dan non-diskriminatif".Jumat lalu, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang warga dan perusahaan AS membeli sekuritas perusahaan China yang diyakini Washington dapat dikaitkan dengan militer China mulai 11 Januari.Menurut laporan, pemerintahan Trump berencana untuk memperkuat kebijakan terhadap China lebih jauh sebelum masa jabatan kepresidenannya berakhir pada 20 Januari.Amerika Serikat dan China telah berselisih sejak 2017, ketika Strategi Keamanan Nasional Washington yang diperbarui menggambarkan China, pendukung lama dunia multipolar, sebagai ancaman utama bagi kepentingan AS dalam politik dunia.Hubungan bilateral semakin meningkat pada musim panas 2018, ketika Washington menaikkan bea masuk atas impor China senilai $ 50 miliar dalam upaya untuk menyeimbangkan defisit perdagangan.Sejak itu, kedua negara telah bertukar beberapa putaran tarif timbal balik dan melancarkan konfrontasi ekonomi yang brutal dengan dampak diplomatik, yang sering disebut sebagai perang dagang.[IT/r]