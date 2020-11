WHO Memuji Berita Vaksin Covid yang 'Mendorong', Tapi Menyuarakan Kekhawatiran atas Lonjakan Kasus

Tedros Adhanom Ghebreyesus, the director general of the organization, said the WHO.jpeg

IslamTimes - Kepala Organisasi Kesehatan Dunia pada Senin (16/11) memuji berita yang "mendorong" tentang vaksin Covid-19 tetapi menyatakan keprihatinan tentang lonjakan kasus di banyak negara dan bersikeras bahwa berpuas diri bukanlah pilihan.

“Kami terus menerima berita yang menggembirakan tentang vaksin COVID-19 dan tetap optimis tentang potensi alat baru untuk mulai tiba dalam beberapa bulan mendatang,” kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pada konferensi pers virtual.Namun dia menambahkan: "Ini bukan waktunya untuk berpuas diri."Komentarnya muncul ketika harapan global untuk mengatasi pandemi virus Corona meningkat setelah vaksin kandidat kedua ditemukan hampir 95 persen efektif dalam uji coba yang sedang berlangsung.Berita dari perusahaan bioteknologi AS Moderna membawa optimisme yang sangat dibutuhkan ke dunia yang menghadapi lonjakan infeksi dan pembatasan baru yang melelahkan.Itu terjadi setelah hasil serupa diumumkan pekan lalu untuk kandidat vaksin yang dikembangkan oleh raksasa farmasi Pfizer dan mitranya dari Jerman, BioNTech.Tetapi WHO telah memperingatkan bahwa ketersediaan luas vaksin apa pun masih jauh, bahkan ketika kasus Covid-19 dan kematian melonjak di banyak bagian dunia.“Ini virus berbahaya, yang bisa menyerang semua sistem di tubuh,” kata Tedros. “Negara-negara yang membiarkan virus berjalan tanpa terkendali bermain-main dengan api.”[IT/r]