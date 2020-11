Macron Kecam Media AS karena Melegitimasi Kekerasan ‘Islam’ setelah Gelombang Serangan Teror

Emmanuel Macron, French President at the Paris Peace Forum.jpg

IslamTimes - Presiden Prancis Emmanuel Macron menuduh media AS "melegitimasi" kekerasan ‘Islam’ dan mencoreng negaranya sebagai rasis setelah serangkaian serangan teror yang dimulai dengan pemenggalan kepala seorang guru sekolah Paris pada Oktober.

Macron dilaporkan menelepon kolumnis New York Times Ben Smith pada hari Kamis (12/11) untuk mengeluh tentang liputan media tentang putaran terakhir kekerasan Islam di Prancis, yang kontras dengan reaksi di seluruh dunia terhadap curahan dukungan internasional untuk Prancis setelah serangan teror yang menewaskan 130 orang pada November 2015.“Ketika saya melihat, dalam konteks itu, beberapa surat kabar yang saya yakini berasal dari negara-negara yang memiliki nilai yang sama - jurnalis yang menulis di negara pewaris Pencerahan dan Revolusi Prancis - ketika saya melihat mereka melegitimasi kekerasan ini dan mengatakan itu Inti masalahnya adalah Prancis itu rasis dan Islamofobia, lalu saya katakan prinsip-prinsip dasar telah hilang,” kata Macron kepada Smith dalam kolom yang diterbitkan pada Sabtu (14/11).Teroris Islam telah membunuh lebih dari 250 orang di Prancis sejak 2015, paling banyak di antara negara-negara Barat. Gelombang terbaru dimulai ketika guru Samuel Paty dipenggal pada 16 Oktober oleh seorang migran jihadis berusia 18 tahun di pinggiran kota Paris. Paty diduga menjadi sasaran karena menunjukkan kartun siswa sekolah menengahnya yang menggambarkan Nabi Muhammad (saw) untuk pelajaran tentang kebebasan berekspresi.Macron menanggapi dengan memuji Paty dan membela hak kebebasan berbicara serta budaya sekularisme Prancis. Pemerintahnya melakukan puluhan penggerebekan terhadap individu dan kelompok Islam yang dituduh radikalisme. Serangan lebih banyak menyusul, termasuk pembunuhan penikaman tiga orang di Nice - termasuk satu yang dipenggal - oleh seorang migran Tunisia. Marah dengan tanggapan agresif Macron, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan pemboikotan produk Prancis.Ketika krisis terjadi, Macron tersengat ketika dia melihat media Barat tampaknya menyalahkan Prancis atas serangan tersebut. Sebuah tajuk Financial Times menyatakan, "Perang Macron terhadap separatisme Islam hanya memecah Prancis lebih jauh," sementara Washington Post berpendapat bahwa "Alih-alih memerangi rasisme sistemik, Prancis ingin mereformasi Islam." The New York Times menerbitkan artikel opini yang menanyakan, "Apakah Prancis yang memicu terorisme Muslim dengan mencoba mencegahnya?" Judul pertama The Times tentang pemenggalan kepala Paty juga mengangkat alis di Paris: "Polisi Prancis menembak dan membunuh orang setelah serangan pisau yang fatal di jalan."[IT/r]