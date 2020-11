Pemimpin Republik McConnell: ءundur dari Afghanistan Akann menyebabkan 'Babak Baru Terorisme Global'

US soldier inspects the site of an attack targeting foreign troops in Jalalabad, Afghanistan.jpg

IslamTimes - Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell telah menolak penarikan mundur dari Afghanistan, mengatakan kepada para senator bahwa mundur dari perang 19 tahun akan menjadi "prematur" dan "menyenangkan orang-orang yang ingin kita celaka."

Presiden Donald Trump melanggar konvensi Partai Republik ketika dia berkampanye dengan platform anti-perang, menjanjikan diakhirinya "perang selamanya" AS di Timur Tengah dan menyebut perang George W. Bush di Irak "kesalahan tunggal terburuk yang pernah dibuat dalam sejarah. negara kita. "Setelah memecat sejumlah pejabat tinggi Pentagon dan menempatkan satu lawan vokal perang Afghanistan dalam peran senior, Trump saat ini sedang mempersiapkan penarikan besar-besaran dari Afghanistan dan Irak, CNN melaporkan pada hari Senin (16/11).McConnell (R-Kentucky) tidak senang dengan berita tersebut. "Penarikan cepat pasukan AS dari Afghanistan sekarang akan merugikan sekutu kita dan menyenangkan orang-orang yang ingin kita celaka," katanya di lantai Senat, Senin (16/11)."Konsekuensi dari keluarnya Amerika secara dini [dari Afghanistan] kemungkinan akan lebih buruk daripada penarikan Presiden Obama dari Irak pada tahun 2011, yang memicu kebangkitan ISIS dan babak baru terorisme global," tambah McConnell."Penarikan pasukan AS secara cepat dari Afghanistan sekarang akan merugikan sekutu kami dan - kegembiraan - orang-orang yang ingin kami celaka. Kekerasan yang mempengaruhi rakyat Afghanistan masih merajalela. Taliban tidak mematuhi persyaratan yang disebut kesepakatan damai," dia menambahkan.MCCONNELL mengatakan mundurnya Amerika akan "menguatkan Taliban, terutama sayap Haqqani yang mematikan," dan mempertaruhkan hak-hak wanita Afghanistan. "Itu akan memberikan kemenangan propaganda besar dan besar kepada Al Qaeda dan tempat berlindung yang aman untuk merencanakan serangan terhadap Amerika "Meninggalkan Afghanistan akan merampas pengaruh pemerintah di Kabul terhadap Taliban, mempertaruhkan hak-hak wanita Afghanistan, menguatkan Iran, dan terlihat seperti "kemenangan bagi ekstremisme Islam," tambah McConnell, membandingkan penarikan tersebut dengan "kepergian Amerika yang memalukan dari Saigon di 1975. "Amerika Serikat telah berperang di Afghanistan sejak 2001 dan Irak sejak 2003. Awal tahun ini, di bawah tekanan dari pemerintah Irak dan elemen anti-perang dari pangkalannya, Trump mulai menarik pasukan AS dari Irak. Usahanya untuk menarik diri dari Afghanistan telah terhalang oleh Kongres, baru-baru ini ketika Partai Demokrat DPR memilih untuk menolak pendanaan untuk penarikan.[IT/r]