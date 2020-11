Laporan: Trump Mencari Cara untuk Menyerang 'Situs Nuklir Utama' Iran dalam ‘Minggu-minggu Mendatang’

Donald Trump - US President.jpg

IslamTimes - Penasihat Presiden Trump tampaknya telah mencegahnya untuk memerintahkan serangan militer, memperingatkan bahwa itu akan meningkatkan konflik yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran "dalam minggu-minggu terakhir kepresidenan Trump", menurut sebuah laporan oleh The New York Times.

Donald Trump dilaporkan sedang mempertimbangkan serangan terhadap "situs nuklir utama" Iran dalam "beberapa minggu mendatang", menanyakan kepada penasihatnya apakah dia memiliki opsi seperti itu selama pertemuan di kantor Oval pada hari Kamis, The New York Times melaporkan, mengutip "pejabat dan mantan pejabat AS ".Para penasihat, di antaranya adalah Wakil Presiden AS Mike Pence, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, penjabat Menteri Pertahanan Christopher Miller dan ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Mark A. Milley, dilaporkan menghalangi Trump dari serangan itu, menyuarakan keprihatinan. bahwa itu akan meningkat "menjadi konflik yang lebih luas pada minggu-minggu terakhir kepresidenan Trump".Setelah para penasihat memperingatkan Trump tentang kemungkinan setelah serangan, menurut laporan, mereka dilaporkan meninggalkan kantor dengan keyakinan bahwa "serangan rudal di dalam Iran tidak dapat dilakukan".Laporan itu muncul di tengah tuduhan bahwa Trump berusaha untuk "menyabotase pemerintahan Biden", karena media di AS menggambarkan kandidat Demokrat sebagai pemenang pemilihan Gedung Putih, meskipun hasil pemilihan resmi tetap tidak diumumkan.Trump, sebagai presiden yang duduk, menolak untuk menyerah, bersikeras bahwa pemilihan itu "curang".Menurut The NYT, serangan terhadap Iran, jika dilakukan, "hampir pasti" akan menargetkan Natanz - pabrik nuklir Iran yang umumnya dianggap sebagai fasilitas pusat untuk pengayaan uranium.Pertemuan Oval Office yang dilaporkan diduga terjadi sehari setelah Badan Energi Atom Internasional (IAEA) melaporkan peningkatan yang signifikan dalam persediaan bahan nuklir Iran - 12 kali lebih besar dari yang diizinkan dalam perjanjian nuklir Iran 2015 yang dikeluarkan Trump secara sepihak pada 2018.Pada 20 Juni 2019, Trump tiba-tiba membalikkan serangan udara terhadap Iran yang direncanakan sebagai langkah pembalasan untuk menembak jatuh drone pengintai AS. Namun, saat itu penyerangan diduga dibatalkan hanya beberapa menit sebelum dilakukan.“Kami dikokang & diisi untuk membalas tadi malam di 3 situs berbeda ketika saya bertanya, berapa banyak yang akan mati. 150 orang, Pak, adalah jawaban dari seorang Jenderal. 10 menit sebelum serangan saya menghentikannya,” cuit Trump saat itu.Sanksi ekonomi yang keras terhadap Iran segera menyusul penarikan pemerintahan Trump dari Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) 2015, karena, tanpa bukti, Trump mengklaim bahwa Iran telah melanggar kesepakatan. Tehran berulang kali menunjukkan bahwa, sesuai ketentuan perjanjian, program nuklirnya hanya untuk tujuan damai.Satu tahun setelah penarikan diri Trump dari perjanjian tersebut pada 8 Mei 2018, Tehran mulai mundur dari komitmennya berdasarkan kesepakatan nuklir.Ketegangan antar negara meningkat setelah presiden AS memerintahkan pembunuhan jenderal tinggi Iran Qasem Soleimani pada Januari.Sebagai pembalasan, Iran melakukan serangan udara terhadap dua pangkalan militer Amerika di Irak, yang tidak merenggut nyawa, tetapi dilaporkan oleh Pentagon yang diduga telah menewaskan lebih dari 100 prajurit AS yang didiagnosis dengan cedera otak traumatis.[IT/r]