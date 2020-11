Iran Siap Untuk Komitmen Penuh JCPOA, Tapi Waspada Terhadap Perilaku AS

IslamTimes- “Iran pasti siap jika pihak lain siap untuk kembali ke implementasi penuh JCPOA,” kata Saeed Khatibzadeh pada hari Selasa, menghadiri studio jaringan berita internasional Iran di Teheran.

Berbicara dalam wawancara eksklusif dengan Press TV, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan Republik Islam siap untuk kembali ke implementasi penuh perjanjian nuklirnya dengan negara-negara dunia, tetapi waspada terhadap bagaimana pemerintahan AS selanjutnya akan bertindak.“Iran pasti siap jika pihak lain siap untuk kembali ke implementasi penuh JCPOA,” kata Saeed Khatibzadeh pada hari Selasa, menghadiri studio jaringan berita internasional Iran di Teheran.Dia mengacu pada singkatan dari Joint Comprehensive Plan of Action, nama resmi dari kesepakatan nuklir 2015 yang bersejarah yang terjadi antara Republik Islam dan kelompok negara P5 + 1, AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan China. ditambah Jerman.Pemerintahan Presiden AS yang sekarang akan segera berakhir, Donald Trump meninggalkan kesepakatan pada tahun 2018 di bawah kebijakan "tekanan maksimum" terhadap Iran.Washington kemudian menerapkan kembali sanksi yang telah dicabut setelah menjadi anggota JCPOA, dan juga mulai memaksa orang lain untuk melakukan larangan dan menghentikan perdagangan mereka dengan Teheran.Republik Islam, bagaimanapun, mengadopsi langkah-langkah ekonomi antitesis di bawah arahan oleh Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei dari "Ekonomi Resistif," dan juga mulai mengambil tindakan penanggulangan nuklir untuk membalas terhadap AS dan non-komitmen lainnya terhadap JCPOA .Pembalasan gabungan Iran kini telah mendorong banyak pejabat dunia, outlet media, dan pengamat untuk secara blak-blakan mengidentifikasi kampanye Amerika sebagai kampanye yang gagal. Khatibzadeh, pada gilirannya, mengatakan dorongan itu telah berkembang menjadi "kegagalan maksimum" bagi Washington.(IT/TGM)