Agenda Trump Di Iran Akan Berakhir Dengan Kegagalan: Washington Post

Dalam sebuah artikel pada hari Selasa, Washington Post menulis Kampanye Tekanan Maksimum Trump terhadap Iran hanya memiliki sedikit hasil positif dan pasti akan gagal."Dengan hanya dua bulan tersisa dalam masa kepresidenannya, Trump tidak banyak menunjukkan sikap anti-Iran selama empat tahun. Bertentangan dengan nada pemerintahannya, penerapan kembali sanksi tidak membawa Iran kembali ke meja perundingan untuk membahas kesepakatan yang lebih keras, "kata artikel itu."Pemerintahan Trump menyatakan bahwa mereka memulihkan pencegahan dengan Iran setelah serangan yang ditargetkan AS [membunuh] Mayor Jenderal Qasem Soleimani, seorang komandan Iran yang berpengaruh, pada awal tahun. Tapi itu memungkiri serangkaian tindakan eskalasi yang dilakukan oleh Iran, "kata artikel itu.Ia juga mencatat bahwa "Dan sementara sanksi ekonomi telah menimbulkan rasa sakit yang mendalam pada ekonomi Iran dan rakyat biasa Iran, mereka memaksa penguasa Iran untuk melanjutkan membangun dan memperkaya persediaan uranium."Artikel tersebut, sebagai tambahan, menegaskan bahwa "investor Eropa dijadwalkan untuk bertemu pada konferensi bisnis bulan depan yang didanai oleh Uni Eropa yang akan menjajaki peluang baru untuk memanfaatkan pasar Iran setelah Presiden terpilih Joe Biden menjabat."Sementara itu, para pejabat Iran telah menggarisbawahi bahwa pergantian presiden AS tidak berarti perubahan kebijakan makro negara ini terhadap bangsa Iran.Menlu Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan pekan lalu bahwa nasib kesepakatan penting, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), bergantung pada perilaku Amerika Serikat, menambahkan bahwa "Teheran sedang menunggu untuk melihat tindakan pemerintahan baru AS "sehubungan dengan pakta multinasional.Menanggapi pertanyaan tentang kemenangan kandidat Demokrat Joe Biden dalam pemilihan AS, Zarif mengatakan, "Individu memang penting, tetapi yang penting adalah perilaku dan tindakan, dan Republik Islam menunggu untuk melihat tindakan ini dari administrasi AS yang baru."Presiden Iran Hassan Rouhani juga menyarankan pemerintahan AS berikutnya untuk memulihkan citra negara yang ternoda serta hubungan internasionalnya.Rouhani menekankan bahwa pemerintah AS yang baru harus, lebih dari segalanya, mempertimbangkan kembali perilaku tidak manusiawi AS dengan negara lain untuk memulihkan citranya yang ternoda di komunitas internasional.(IT/TGM)