Kebijakan Anti-Iran AS Tidak Berubah Dengan Pemerintahan Baru

Seorang anggota Majelis Ahli Iran mengatakan Bahwa AS dipengaruhi oleh lobi rezim Zionis, kebijakan makro AS terhadap Iran tidak akan pernah berubah dengan pemerintah baru. "Berbicara dalam wawancara dengan Kantor Berita Mehr, Mohammad Abolghasem Dolabi, menegaskan bahwa kebijakan makro Amerika Serikat yang dibuat oleh pembuat kebijakan Amerika tidak akan pernah berubah dengan pemerintahan baru mengambil alih kekuasaan.Dia melanjutkan dengan mengatakan, "Sebenarnya, presiden AS adalah aktor dari permainan kekuasaan di negara ini yang memiliki prinsip yang sama di bawah pengaruh lobi Rezim Zionis."Bahkan Joe Biden, presiden terpilih Amerika Serikat mengatakan dalam salah satu pernyataannya bahwa dia setia pada kepentingan Zionis, Dolabi berkata, menambahkan, “Dia juga telah menyatakan kepuasannya atas pembunuhan Jenderal Lenient Qassem Soleimani dan mendukungnya. tindakan kriminal Presiden AS. "Jumlah sanksi yang dijatuhkan selama pemerintahan Obama merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa Demokrat dan Republik adalah dua pisau dari satu gunting yang bertujuan untuk melukai Republik Islam Iran dan Revolusi Islam, jelasnya.(IT/TGM)