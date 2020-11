Penjabat Menhan AS Secara Resmi Mengumumkan Rencana Pemotongan Pasukan di Afghanistan dan Irak Masing-masing Menjadi 2.500

Christopher Miller is shown at a US Senate hearing.JPG

IslamTimes - Penjabat Menteri Pertahanan Christopher Miller mengumumkan pada hari Selasa (17/11) bahwa Presiden Trump akan memangkas jumlah pasukan Amerika di Irak dan Afghanistan menjadi 2.500 masing-masing pada 15 Januari 2021.

Sebelumnya pada hari Senin (16/qq), CNN melaporkan, mengutip dua pejabat AS, bahwa Pentagon mengantisipasi Presiden Donald Trump untuk mengeluarkan perintah minggu ini mengenai penarikan pasukan dari Irak dan Afghanistan pada 15 Januari."Pada tanggal 15 Januari 2021, pasukan kami, jumlah mereka di Afghanistan akan menjadi 2.500 tentara. Ukuran pasukan kami di Irak juga akan menjadi 2.500 pada hari yang sama," kata Miller kepada wartawan selama pengarahan Departemen Pertahanan.Keputusan itu sejalan dengan niat Trump untuk menyelesaikan "perang tanpa akhir", karena Miller mengatakan langkah-langkah itu diumumkan untuk "membawa perang di Afghanistan dan Irak ke kesimpulan yang sukses dan bertanggung jawab dan untuk membawa pulang anggota layanan pemberani kami"."Ini konsisten dengan rencana dan tujuan strategis kami yang telah ditetapkan, didukung oleh rakyat Amerika, dan tidak sama dengan perubahan dalam kebijakan atau tujuan AS", jelas Miller.Tak lama setelah keputusan itu diumumkan, penasihat keamanan nasional Gedung Putih Robert O'Brien mengatakan Trump berharap akan membawa semua tentara AS dari Irak dan Afghanistan pulang "dengan aman dan utuh" pada bulan Mei.Pemimpin Mayoritas Senat Republik, Mitch McConnel, bereaksi terhadap pengumuman itu beberapa saat kemudian, memperingatkan terhadap setiap perubahan besar dalam kebijakan luar negeri atau pertahanan AS, termasuk penarikan pasukan, dalam beberapa bulan mendatang."Sangat penting di sini dalam beberapa bulan ke depan untuk tidak melakukan perubahan apapun dalam hal pertahanan atau kebijakan," kata McConnell.Laporan tentang perintah untuk mengurangi pasukan di Afghanistan dan Irak muncul sebelumnya pada hari Senin, mengatakan bahwa "perintah peringatan" untuk mulai merencanakan pengurangan pasukan telah dikeluarkan oleh Pentagon, meskipun ada peringatan dari Menteri Pertahanan Esper terhadap penarikan cepat pasukan AS dari negara tersebut.Esper digantikan oleh Direktur Pusat Kontra Terorisme Nasional Christopher Miller oleh Trump awal bulan ini.[IT/r]