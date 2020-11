Rouhani: Pemerintah AS Yang Akan Datang Perlu Mengubah Pendekatan Iran

IslamTimes- “Dengan situasi yang telah terjadi, kami ke depan akan beralih dari atmosfir ancaman yang diciptakan oleh pemerintah [AS] menjadi salah satu peluang,” katanya.

Presiden Hassan Rouhani mengatakan perkembangan saat ini menunjukkan bahwa pemerintahan baru AS perlu beralih dari sikap ancaman terhadap Iran menjadi mencari peluang dengan negara itu.Berbicara pada pertemuan kabinet di Teheran pada hari Rabu, Rouhani mengatakan pemerintahan AS yang akan datang akan kembali ke situasi di mana aturan dihormati.“Dengan situasi yang telah terjadi, kami ke depan akan beralih dari atmosfir ancaman yang diciptakan oleh pemerintah [AS] menjadi salah satu peluang,” katanya.Presiden meramalkan bahwa situasi negara akan membaik di masa depan, tetapi mengklarifikasi, “Beberapa orang berpikir bahwa ketika kita berbicara tentang situasi yang lebih baik, yang kita maksud adalah negosiasi dengan Amerika. Namun, bukan itu masalahnya. "Iran telah berada di bawah serangkaian sanksi ilegal yang diberlakukan oleh AS sejak Mei 2018, ketika Presiden AS Donald Trump menarik Washington dari kesepakatan nuklir 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).Pemerintahan Trump melepaskan apa yang disebut kampanye tekanan maksimum dan menargetkan negara Iran dengan langkah-langkah pembatasan "terberat yang pernah ada".Seorang kritikus Trump, presiden terpilih AS Joe Biden mengatakan dia akan mengembalikan Amerika Serikat ke kesepakatan nuklir Iran sebagai titik awal untuk negosiasi lanjutan.(IT/TGM)