Biden Dapat Dengan Cepat Mencabut Sanksi Iran Melalui Tiga Perintah Eksekutif

Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif mengatakan Iran siap untuk melanjutkan komitmennya di bawah perjanjian nuklir 2015 jika AS menghentikan pelanggaran Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 yang mendukung kesepakatan tersebut dan mencabut sanksi, menambahkan bahwa presiden terpilih Joe Biden dapat melakukannya melalui " tiga perintah eksekutif ”di Gedung Putih.Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Iran yang diterbitkan pada hari Rabu, Zarif mengungkapkan kesiapan Republik Islam itu untuk membatalkan penangguhan komitmennya di bawah kesepakatan nuklir multilateral jika Washington kembali ke kesepakatan dan mematuhi kewajibannya sendiri.“Amerika harus memenuhi komitmennya. Amerika tidak punya pilihan lain. Pilihan [satu-satunya] Amerika adalah kembali [pada komitmennya]. Mengapa? Karena perlawanan rakyat telah mengalahkan kebijakan tekanan maksimal, ”ujarnya.Comprehensive Plan of Action (JCPOA) ditandatangani pada 2015 antara Iran dan enam negara dunia - yaitu AS, Jerman, Prancis, Inggris, Rusia, dan China - dan telah diratifikasi dalam bentuk Resolusi 2231.Namun, AS di bawah Presiden Donald Trump secara sepihak menarik diri dari JCPOA pada Mei 2018 dan menerapkan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut oleh kesepakatan tersebut.Pemerintahan Trump juga melancarkan apa yang disebut kampanye tekanan maksimum dan menargetkan negara Iran dengan langkah-langkah pembatasan "terberat yang pernah ada".Karena partai-partai Eropa yang tersisa gagal memenuhi akhir kesepakatan mereka dan mengkompensasi ketidakhadiran Washington, Iran bergerak pada Mei 2019 untuk mengurangi komitmen JCPOA berdasarkan Pasal 26 dan 36 dari perjanjian yang mencakup hak-hak hukum Teheran.(IT/TGM)