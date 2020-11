Pentagon Mengungkapkan Data Korban Sipil yang 'Dikonfirmasi' dari Intervensi terhadap ISIS di Suriah dan Irak

Destroyed houses in the old city of Mosul, Iraq.JPG

IslamTimes - Pentagon telah merilis data "paling komprehensif" tentang korban sipil dari operasi koalisi pimpinan AS melawan ISIS di Suriah dan Irak, kata Airwars. Hanya kematian yang diakui secara resmi ada di dalamnya.

Kelompok pemantau konflik yang berbasis di Inggris, Airwars, mengatakan "lebih dari tiga tahun keterlibatan ekstensif" dengan militer AS memungkinkannya memperoleh "data paling akurat dan komprehensif yang pernah diungkapkan secara publik" oleh Pentagon tentang korban sipil yang ditimbulkan oleh operasi koalisi pimpinan AS di Suriah dan Irak selama lima tahun terakhir.Informasi tersebut, termasuk data lokasi, memungkinkan Airwars untuk membuat peta interaktif yang menampilkan lokasi dan tanggal operasi yang tepat, serta jumlah - dan terkadang bahkan nama - korban sipil yang tewas dalam serangan koalisi terhadap kelompok teroris Negara Islam ( IS, mantan ISIS / ISIL).LSM tersebut memuji keputusan Pentagon sebagai contoh "standar praktik baru yang lebih baik" untuk konflik AS, dan mengatakan itu adalah tolok ukur yang harus "dicita-citakan" oleh sekutu dan mitra militer Amerika. Juru bicara kepala koalisi pimpinan AS, Kolonel Myles Caggins, juga segera menyatakan langkah tersebut sebagai "bukti transparansi" dan perwujudan komitmen Pentagon untuk bekerja dengan kelompok pemantau konflik seperti Airwars untuk menilai korban tewas sipil dari operasinya.Meskipun masih belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal tingkat detail yang terlibat, kumpulan informasi baru ini berkaitan dengan insiden yang sebelumnya diakui oleh Pentagon.Selanjutnya, database yang dikumpulkan oleh Airwars berdasarkan pengungkapan militer AS hanya mencakup insiden yang mengakibatkan total 1.410 kematian warga sipil yang dikonfirmasi secara resmi selama periode lima tahun. Menurut Airwars sendiri, jumlah korban sipil akibat serangan tersebut sebenarnya bisa berjumlah setidaknya 2.024.Baru tahun lalu, Airwars - bersama dengan Amnesty International - mengeluarkan laporan lain, di mana dikatakan bahwa korban tewas sipil akibat serangan pimpinan AS di kota Raqqa Suriah pada 2017 bisa mencapai 1.600 - sekitar 10 kali lebih dari perkiraan resmi saat itu. Angka ini saja lebih tinggi dari jumlah total korban sipil di Suriah dan Irak yang diakibatkan oleh Pentagon selama lebih dari lima tahun.Jumlah pasti orang yang tewas dalam operasi koalisi pimpinan AS di kota-kota seperti Raqqa Suriah dan Mosul Irak bahkan mungkin tidak diketahui. Puluhan mayat tetap terkubur di bawah reruntuhan bertahun-tahun setelah "pembebasan" AS yang melibatkan pemboman besar-besaran dan penembakan artileri tanpa pandang bulu.Airwars mengatakan bahwa database barunya membuka jalan bagi "warga Irak dan Suriah yang terkena dampak untuk mencari ganti rugi dan penutupan." Namun, pertanyaan mencolok tetap ada tentang penutupan yang mungkin dilakukan oleh kerabat korban yang tidak diketahui - atau penduduk kota yang hampir direduksi oleh koalisi menjadi reruntuhan hanya untuk meninggalkan mereka tepat setelah "pembebasan" mereka.[IT/r]