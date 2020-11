Serangan AS Terhadap Iran Dapat Memicu Perang Regional Skala Besar

IslamTimes- Dia, bagaimanapun, tidak hanya dengan jelas menjauhkan Iran dari niat apa pun untuk memicu konflik semacam itu, tetapi juga sangat berhati-hati tentang dampak konfrontasi semacam itu untuk kawasan itu dan, secara luas, dunia.

Seorang penasihat militer Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei memperingatkan bahwa tindakan agresi militer oleh AS terhadap Iran yang dapat menyebabkan konflik yang berkemungkinan akan memicu perang skala penuh yang akan menimpa bagian lain dari Iran.Pernyataan itu dibuat oleh Brigadir Jenderal Hossein Dehqan, menteri pertahanan selama masa jabatan Presiden Hassan Rouhani sebelumnya dan mantan komandan Angkatan Udara Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Dia membuat komentar kepada Associated Press pada hari Rabu yang diterbitkan kantor berita sehari kemudian."Konflik taktis terbatas bisa berubah menjadi perang penuh," kata Dehqan.Dia, bagaimanapun, tidak hanya dengan jelas menjauhkan Iran dari niat apa pun untuk memicu konflik semacam itu, tetapi juga sangat berhati-hati tentang dampak konfrontasi semacam itu untuk kawasan itu dan, secara luas, dunia.“Kami tidak menyambut krisis. Kami tidak menyambut perang. Kami tidak ingin memulai perang, ”katanya.“Jelas, Amerika Serikat, kawasan, dan dunia tidak tahan menghadapi krisis yang begitu komprehensif,” kata pakar militer itu.Dia memperingatkan terhadap eskalasi militer Amerika di minggu-minggu terakhir masa jabatan Presiden Donald Trump.Dehqan, sementara itu, membahas kemungkinan negosiasi baru dengan AS dan kualitas yang dapat diambil dari pembicaraan semacam itu.Dia mengingatkan bahwa kekejaman AS di bawah Trump telah membuat sangat sulit bagi Iran untuk menerima kembalinya ke meja perundingan. Di antara yang lainnya, dia merujuk pada pembunuhan AS terhadap komandan senior anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani atas perintah langsung Trump di dekat bandara Baghdad pada bulan Januari.(IT/TGM)