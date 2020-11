Pompeo Memulai Tur Pemukiman Tepi Barat dan Golan yang Diduduki 'Israel'

Pompeo and Netanyahu.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Kamis (19/11) dijadwalkan untuk melakukan kunjungan pertama oleh seorang diplomat tinggi Amerika ke Dataran Tinggi Golan yang diduduki Zionis "Israel" setelah berhenti di pemukiman Tepi Barat yang membuat marah warga Palestina.

Utusan Presiden AS Donald Trump, yang telah membuat sikap pro- Zionis "Israel" yang kukuh sebagai ciri dari masa jabatannya yang bergolak, juga menyebut gerakan BDS yang pro-Palestina sebagai "kanker" yang akan ditunjuk oleh Washington sebagai "anti-Semit" .Setelah bertemu dengan sekutu dekat Perdana Menteri Zionis “Israel” Benjamin Netanyahu, Pompeo mengumumkan bahwa "hari ini saya akan mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi Dataran Tinggi Golan”.Tahun lalu, pemerintahan Trump membuat keputusan kontroversial untuk mengakui "kedaulatan Zionis 'Israel'" di Golan yang diduduki - sebuah langkah yang pada Kamis (19/11) disebut Pompeo "penting secara historis dan sekadar pengakuan atas kenyataan".Pompeo juga mengumumkan kebijakan pro- Zionis "Israel" baru, yang menyatakan bahwa Washington akan menunjuk sebagai "anti-Semit" kampanye BDS atau Boikot, Divestasi dan Sanksi yang menyerukan embargo luas terhadap entitas Zionis "Israel" atas perlakuannya terhadap orang Palestina."Kami akan segera mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi organisasi yang terlibat dalam perilaku BDS yang penuh kebencian dan menarik dukungan pemerintah AS untuk kelompok tersebut," kata Pompeo dalam penampilan bersama dengan Netanyahu."Kami ingin berdiri dengan semua negara lain yang mengakui gerakan BDS untuk kanker itu."Entitas Zionis "Israel" melihat BDS sebagai ancaman strategis dan telah lama menuduhnya sebagai "anti-Semitisme", dan undang-undang yang disahkan pada tahun 2017 memungkinkannya untuk melarang orang asing yang memiliki hubungan dengan gerakan tersebut.Aktivis membantah keras tuduhan itu, membandingkan embargo dengan isolasi ekonomi yang membantu meruntuhkan apartheid di Afrika Selatan.Mengutuk pengumuman Pompeo, Human Rights Watch mengatakan "pemerintahan Trump tidak memiliki urusan untuk mencoba kelompok tar karena mereka mendukung boikot," yang dikatakan telah digunakan untuk memajukan keadilan sosial sepanjang sejarah Amerika.Pompeo - yang sejauh ini mendukung Trump dalam menolak untuk mengakui kekalahan dari Presiden terpilih Joe Biden - sedang dalam tur Eropa dan Timur Tengah terakhirnya.Netanyahu, yang telah memberi selamat kepada Biden, berterima kasih kepada Pompeo atas "dukungan yang tak tergoyahkan" dari entitas Zionis "Israel", pertama sebagai direktur CIA dan kemudian menteri luar negeri, sementara mengklaim bahwa di bawah Trump AS- "Israel: hubungan" mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya ".Pompeo tidak memiliki pertemuan terjadwal dengan para pemimpin Palestina, yang telah dengan keras menolak sikap Trump pada konflik yang telah berlangsung puluhan tahun, termasuk pengakuan Washington atas al-Quds [Yerusalem] sebagai apa yang disebut sebagai ibu kota "Israel".Menteri Luar Negeri Kamis malam juga menjadi diplomat tertinggi AS pertama yang mengunjungi pemukiman Zionis "Israel" di Tepi Barat yang diduduki, di mana sebuah kebun anggur menamai salah satu anggurnya dengan namanya.Pompeo tiba di kilang anggur Psagot, dekat pemukiman Zionis "Israel" di Psagot di Tepi Barat, menurut seorang pejabat Departemen Luar Negeri.Lusinan warga Palestina telah berdemonstrasi di dekat kilang anggur, dan beberapa melemparkan batu ke tentara yang menjaga pintu masuk ke zona industri pemukim pada hari Rabu.Perencanaan "Israel" dan pembangunan pemukiman di wilayah Palestina telah berkembang pesat di bawah pemerintahan Netanyahu berturut-turut dan terutama sejak Trump menjabat pada tahun 2017.Pompeo mengatakan setahun lalu bahwa AS tidak lagi menganggap permukiman "Israel" di Tepi Barat bertentangan dengan hukum internasional.Pompeo dan Netanyahu berdiri pada hari sebelumnya ketika menteri luar negeri Bahrain menyerukan pembicaraan baru Zionis "Israel" -Palestina.Abdellatif al-Zayani dari Bahrain mengatakan kesepakatan bersejarah yang ditengahi AS yang dibuat oleh kerajaan Teluk dan Uni Emirat Arab untuk menormalisasi hubungan dengan entitas tersebut akan membantu menumbuhkan fajar "perdamaian untuk seluruh Timur Tengah"."Untuk mencapai dan mengkonsolidasikan perdamaian seperti itu, konflik Palestina dan Zionis 'Israel' perlu diselesaikan," kata menteri itu. "Oleh karena itu, saya menyerukan kedua pihak untuk menyiasati meja perundingan untuk mencapai solusi 'dua negara' yang layak."AS dan entitas Zionis "Israel" - bersama dengan negara-negara Teluk, UEA, Bahrain dan terutama Arab Saudi - berbagi permusuhan yang kuat terhadap kekuatan regional Iran.Pompeo memperingatkan republik Islam itu dalam komentar Rabu (18/11) bahwa kesepakatan yang dicapai UEA dan Bahrain dengan entitas tersebut menunjukkan "pengaruhnya di kawasan itu memudar".[IT/r]