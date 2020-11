Liga Arab Mengutuk Kunjungan Pompeo ke Pemukiman Yahudi Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan

Pompeo visit to West Bank Jewish settlement.jpg

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit pada Kamis (19/11) mengutuk kunjungan diplomat tertinggi AS ke Dataran Tinggi Golan dan pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Tindakan ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap legitimasi internasional dan mendorong pemerintah sayap kanan Zionis Israel untuk melanjutkan pembangunan permukiman ilegalnya, yang dianggap sebagai hambatan terbesar bagi perdamaian berdasarkan solusi dua negara," katanya seperti dikutip dalam sebuah pernyataan.Pejabat itu menambahkan bahwa perjalanan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, yang terjadi pada hari sebelumnya, tidak akan mengubah status tanah Palestina yang diakui secara internasional.Pompeo juga mengumumkan bahwa AS akan mengakui semua barang yang berasal dari permukiman Yahudi di Tepi Barat sebagai barang Zionis Israel, dalam upaya untuk mengakhiri boikot global terhadap produk semacam itu, yang disebutnya sebagai "manifestasi anti-Semitisme."Menurut Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, kunjungan Pompeo telah menjadi "pembangkangan yang mencolok dari semua resolusi legitimasi internasional". Dia juga mengkritik pemerintah AS karena "secara aktif berpartisipasi dalam pendudukan wilayah Palestina.""Langkah pemerintah AS untuk memberi label produk yang diimpor dari pemukiman kolonial Israel tidak akan melegitimasi permukiman tersebut, yang akan hilang cepat atau lambat," katanya seperti dikutip oleh kantor berita Palestina WAFA.Dewan Nasional Palestina, badan legislatif dalam Organisasi Pembebasan Palestina, bergabung dengan kritik yang terus meningkat atas perjalanan Pompeo, mengatakan hal itu menetapkan "preseden berbahaya" dan menantang resolusi PBB yang menyebut kegiatan pemukiman Israel sebagai hambatan bagi perdamaian.[IT/r]