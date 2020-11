Iran: 'Kegagalan Maksimal' dari Strategi 'Tekanan Maksimal' AS saat Trump Menurunkan Sanksi Tiga Kali Lipat

Iranian protesters burns US and Zionis Israel flags.

IslamTimes - Washington memberlakukan babak baru sanksi terhadap Iran pada hari Rabu (18/11), menargetkan banyak orang dan puluhan entitas termasuk badan amal yang terkait dengan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo berjanji akan menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap Iran "dalam beberapa minggu dan bulan mendatang."

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh telah menanggapi langsung ancaman Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap Iran, men-tweet bahwa "frustrasi" pejabat AS itu sangat dapat dimengerti, mengingat bahwa kebijakan "tekanan maksimal" pemerintahan Trump telah menjadi “Kegagalan maksimal.”Dalam sebuah wawancara dengan Press TV Iran, Khatibzadeh mengomentari janji yang dilaporkan Donald Trump untuk membangun "tembok sanksi" terhadap Teheran untuk mencoba membuat penerus tidak mungkin membalikkan arah AS, menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah sedikit lebih dari panas udara."Dengan kata-kata mereka sendiri, seperti yang Anda ketahui, O’Brien, NSA Amerika, telah mengatakan bahwa tidak ada lagi yang perlu diberi sanksi. Sebenarnya ini adalah bagian dari perang psikologis melawan Iran," kata juru bicara itu, mengacu pada penasihat keamanan nasional Trump Robert O'Brien.“Mereka mencoba, entah bagaimana, karena frustrasi, menjatuhkan sanksi baru untuk benar-benar meyakinkan bahwa kebijakan 'tekanan maksimum' mereka masih berlaku. Semua orang tahu sejauh mana mereka belum dapat mencapai tujuan dari kebijakan mereka, jadi Anda harus sangat berhati-hati dalam pengumuman mereka. Ini karena frustrasi, saya pikir dengan sanksi mereka terobsesi dengan Iran dan cara Iran mampu mengatasi semua sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang pernah mereka terapkan pada negara mana pun,” kata Khatibzadeh.Diminta untuk mengomentari apakah Iran dapat mempercayai Washington di bawah kepresidenan Biden hipotetis, dan kemungkinan kembalinya AS ke kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Khatibzadeh mengatakan "terlalu dini untuk membicarakan hal itu."“Satu-satunya cara kita dapat memastikan bahwa [kesepakatan nuklir] akan bertahan adalah agar semua orang kembali untuk kembali ke kepatuhan penuh, dan Iran pasti siap jika pihak lain siap untuk kembali ke kepatuhan penuh dan implementasi penuh JCPOA, ”kata juru bicara itu.Menurut Khatibzadeh, keputusan pemerintahan Trump untuk membatalkan kesepakatan nuklir, dan untuk menarik diri dari berbagai perjanjian dan organisasi termasuk Perjanjian Kekuatan Nuklir Jangka Menengah, Kesepakatan Iklim Paris dan UNESCO adalah contoh dari "kesuksesan" Gedung Putih. dalam merusak kepercayaan global terhadap Washington. “Amerika Serikat telah menunjukkan kepada semua orang bahwa itu tidak dapat dipercaya. Jadi, setiap langkah Amerika Serikat harus dengan cara yang benar-benar dapat memperoleh kembali akses ke ruangan ini yang saat ini dimiliki Iran dan anggota JCPOA lainnya. Sangat sulit mendapatkan akses untuk kembali ke kamar,” kata pejabat itu.Khatibzadeh menekankan bahwa bahkan di bawah pemerintahan Biden yang potensial, AS tidak akan "dalam posisi untuk menempatkan persyaratan" pada negara mana pun, "terutama Iran," dan itu termasuk kesepakatan nuklir.Awal pekan ini, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengindikasikan bahwa Iran akan siap untuk membahas kemungkinan kembalinya AS ke JCPOA.Kampanye Biden telah mengisyaratkan kemungkinan untuk bergabung kembali dengan perjanjian, tetapi hanya jika itu "dinegosiasikan ulang". Donald Trump juga telah mengusulkan untuk membuat kesepakatan nuklir baru dari awal. Teheran telah menolak setiap pembicaraan tentang negosiasi ulang kesepakatan 2015 yang penting.AS menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap Iran pada hari Rabu (18/11), dengan Menteri Luar Negeri Pompeo menjanjikan pembatasan tambahan "dalam beberapa minggu dan bulan mendatang."Sanksi baru tersebut menargetkan sembilan individu dan lusinan entitas, termasuk badan amal Bonyad Mostazafan yang disukai Ayatollah Khamenei, yang diklaim oleh Departemen Keuangan AS sebagai "jaringan patronase utama" bagi pemimpin tertinggi Iran.Seminggu sebelumnya, Washington memberikan sanksi terpisah pada empat warga Iran dan enam bisnis, dengan pembatasan tersebut menyusul lebih banyak sanksi pada sektor minyak Iran, termasuk Kementerian Perminyakan, dan pembatasan pada sektor perbankan negara itu.Pada hari Rabu, Presiden Iran Hassan Rouhani menuduh "rezim AS" berusaha tidak hanya untuk menekan Tehran secara ekonomi, tetapi "untuk menciptakan kelaparan di Iran." Dia menambahkan.[IT/r]