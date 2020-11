'Malam Pemukulan': Detailnya Muncul Ketika Pembersihan Ritz-Carlton Riyadh

Ritz-Carlton hotel are seen open in Riyadh, Saudi Arabia.jpg

IslamTimes - Pada awal November 2017, hampir 400 orang Arab Saudi yang paling berkuasa, di antaranya pangeran, taipan, dan menteri, ditangkap dan ditahan di hotel Ritz-Carlton, yang menjadi pembersihan terbesar dan paling kontroversial dalam sejarah kerajaan modern.

Penangkapan itu mengguncang fondasi masyarakat Saudi, dalam sekejap mengubah tokoh-tokoh mapan yang tak tersentuh menjadi sasaran penangkapan. Status dibuang, aset disita, dan kerajaan bisnis dijungkirbalikkan. Pakta konvensional antara negara dan elit yang berpengaruh dihancurkan dalam semalam.Sekarang, tokoh-tokoh terkemuka yang terperangkap dalam penahanan telah mengungkapkan rincian tentang apa yang mereka katakan terjadi. Mantan tahanan, banyak dari mereka kehilangan kekayaan, menggambarkan adegan penyiksaan dan pemaksaan, dan penasihat istana memimpin upaya kacau untuk memahami investasi di balik kekayaan keluarga paling berpengaruh di kerajaan, kemudian merebut apa yang dapat mereka temukan.Kisah-kisah tentang apa yang terjadi di Ritz, yang disediakan melalui perantara, berasal dari beberapa tokoh bisnis Saudi yang paling senior, yang mengaku telah dipukuli dan diintimidasi oleh petugas keamanan, di bawah pengawasan dua menteri, keduanya adalah orang kepercayaan dekat pria tersebut, yang memerintahkan pembersihan, putra mahkota, Mohammad bin Salman.Pengungkapan itu terjadi pada ulang tahun ketiga pembersihan dan menjelang KTT G20 di Riyadh akhir pekan ini, di mana pandemi Covid-19 telah berubah dari pameran global menjadi webinar raksasa.Pangeran Mohammad, penguasa de facto, juga mulai Januari akan menghadapi presiden baru AS yang kemungkinan akan menghindari perlindungan grosir yang diberikan oleh pemerintahan Trump demi pendekatan yang lebih konvensional yang memperhatikan masalah hak asasi manusia.Para pendukung hak perempuan untuk mengemudi di Arab Saudi di antaranya Loujain al-Hathloul, tetap di penjara di Riyadh, meskipun ada kampanye untuk pembebasan mereka. KTT tersebut, yang bertemakan pemberdayaan perempuan, telah ditandai sebagai momen untuk memberikan grasi, namun para pejabat tetap tidak bergeming.Penahanan Ritz-Carlton sering dimulai dengan panggilan telepon, memanggil target untuk pertemuan dengan Pangeran Mohammad, atau Raja Salman sendiri. Dalam kasus lain, dua pengusaha terkemuka mengatakan bahwa mereka disuruh bertemu di sebuah rumah dan menunggu penasihat istana kerajaan untuk bergabung dengan mereka. Sebaliknya, pejabat keamanan negara muncul, mengantar mereka ke penjara bintang lima, tempat penjaga dan asisten senior menunggu."Pada malam pertama, semua orang ditutup matanya dan hampir semua orang menjadi sasaran apa yang oleh intelijen Mesir disebut sebagai 'malam pemukulan'," kata seorang sumber dengan pengetahuan yang mendalam tentang apa yang terjadi. “Orang-orang ditanyai apakah mereka tahu mengapa mereka ada di sana. Tidak ada yang melakukannya. Sebagian besar dipukuli, beberapa di antaranya dengan kejam. Ada orang yang diikat ke dinding, dalam posisi stres. Itu berlangsung berjam-jam, dan semua yang melakukan penyiksaan adalah orang Saudi.“Itu dirancang untuk melembutkan mereka. Dan keesokan harinya, para interogator tiba. "Para tahanan saat itu telah dipisahkan ke kamar-kamar di hotel yang setahun sebelumnya menjadi tempat peluncuran rencana ambisius "Visi 2030" Pangeran Mohammad - perombakan masyarakat Saudi yang dimaksudkan untuk membuka negara yang kaku ke dunia, di titik itu menarik dengan luasnya reformasi yang dijanjikannya."Ada kesalahpahaman bahwa mereka muncul serba tahu dengan halaman data dan informasi," kata seorang sumber, tentang para interogator. “Mereka tidak. Mereka sebenarnya tahu sangat sedikit dan sedang mengepakkannya. Mereka baik-baik saja pada aset Saudi, tapi mereka putus asa pada barang-barang lepas pantai. "Beberapa tahanan berbicara tentang diancam dengan mengungkapkan informasi pribadi, seperti perselingkuhan, atau urusan bisnis yang tidak akan mendapat persetujuan bahkan di bawah sistem lama. Hampir tidak ada yang bocor, tetapi beberapa detail yang muncul memberi relevansi dengan panggilan Ibrahim Warde, seorang profesor keuangan internasional di Fletcher School of Tufts University di AS, mulai menerima pada pertengahan 2017 dari mantan siswa yang bertanya tentang orang terkemuka. Orang-orang Saudi yang karirnya telah dia eksplorasi dalam pekerjaan tertentu. Dia merasakan sesuatu yang besar akan terjadi di Riyadh, dan dia benar.“Banyak dari mereka yang keluar dari kelas saya berakhir di dunia intelejen finansial,” katanya. “Saya terus mendapat permintaan aneh dari beberapa dari mereka tentang siapa yang terlibat dalam berbagai kejahatan keuangan. Jelas terlihat bahwa mereka sedang mempersiapkan laporan untuk perusahaan yang bertindak untuk orang Saudi di negara asalnya. "Kurangnya pemahaman tentang struktur investasi mengejutkan beberapa pria yang ditanyai. "Mereka sedang menebak-nebak kekayaan bersih orang-orang," kata sumber yang mengetahui kejadian di dalam Ritz. “Itu adalah penggeledahan. Pada satu titik, mereka memberi orang akses ke email dan telepon mereka dan meminta mereka untuk menghubungi manajer hubungan [perbankan] mereka di Jenewa dan meminta sejumlah besar uang. Para penelepon diberitahu bahwa tidak ada ekuitas di akun tersebut. [Para interogator] mengira semua aset itu dalam bentuk tunai. "Sumber senior perbankan, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan para eksekutif di seluruh sektor perbankan Swiss telah meluncurkan penyelidikan setelah transaksi tidak teratur pada saat tindakan keras tersebut. “Banyak dari transfer ini tampaknya dilakukan di bawah tekanan. Ada yang dihentikan, karena permintaan tidak rutin. Tapi beberapa berhasil. "Banyak dari mereka yang ditahan mengatakan kepada pembantunya bahwa mereka tetap bingung mengapa mereka ada di sana. Beberapa telah menjadi orang kepercayaan monarki Saudi selama beberapa generasi, mendapat manfaat dari akses mereka ke raja dan pangeran yang tidak malu-malu dalam menumbuhkan pemimpin bisnis melalui akses dan kemurahan hati. Semua bangsawan Saudi telah menikmati hubungan dengan dinasti industrialis dan patronase politik telah menjadi pusat pertukaran. “Ini adalah monarki absolut, yang berarti para pemimpin dapat melakukan apa yang mereka inginkan,” kata sumber itu. “Orang-orang memenangkan bantuan melalui kebiasaan yang dipegang sejak lama.“Seringkali mereka tidak tahu apa yang mereka cari. Ini menjadi pemerasan langsung dalam beberapa kasus, karena beberapa tahanan menolak menandatangani apa pun. Tidak ada proses hukum. Tidak ada yang namanya tawar-menawar dalam sistem peradilan Saudi, tapi itulah yang mereka coba tegakkan. "Tiga tahun kemudian, Pangeran Mohammad tetap bersikeras bahwa semua kekayaan yang dilucuti itu bersalah karena korupsi. Pejabat Saudi mengatakan hingga $ 107 miliar (£ 80 miliar) telah ditemukan dari 87 orang dan dikembalikan ke kas Saudi. Penahanan mengumpulkan dukungan luas di seluruh bagian masyarakat Saudi, di mana putra mahkota tetap populer meskipun tiga tahun berita utama yang merusak, termasuk pembunuhan jurnalis pembangkang Jamal Khashoggi, yang dilakukan di Istanbul oleh regu pembunuh yang terkait dengan mantan asisten Pangeran Mohammad.Sumber yang berbicara kepada Guardian mengatakan angka yang disita mendekati $ 28 miliar dan mengklaim pembersihan itu dilakukan dengan harga merusak kepercayaan antara monarki dan komunitas bisnis Saudi.“Ini tentang mengkonsolidasikan aturannya, jelas dan sederhana. Itu terjadi sebelum kekejaman Khashoggi, dan fakta bahwa dia lolos darinya memungkinkan dia untuk melakukan yang terakhir.Penjaga yang sama yang terlibat di Ritz juga terlibat dalam pembunuhan itu. Sejarah juga tidak akan baik untuk MBS, "kata salah satu sumber.Warde berkata: “Inisiatif antikorupsi biasanya bermotif politik. Mereka sering kali menjadi alat untuk membedakan mereka yang diperkaya. Mereka memberikan daftar selektif dari mereka yang diperkaya. Ini adalah kasus yang jelas tentang persimpangan uang dan politik di dunia Islam. "[IT/r]