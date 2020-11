Trump Mengirim Pesan ke UE Untuk Mengancam Iran

IslamTimes- “Presiden Trump bertanya kepada penasihat senior dalam pertemuan Oval Office pada hari Kamis apakah dia memiliki opsi untuk mengambil tindakan terhadap situs nuklir utama Iran dalam beberapa minggu mendatang,” tulis New York Times.

Mengomentari perang psikologis baru-baru ini melawan Iran, Shireen Hunter mengatakan Trump mungkin mengirim pesan kepada lawan-lawannya dan UE tentang peningkatan biaya pemecatannya dari kekuasaan.Baru-baru ini terdapat beberapa laporan yang kontradiktif tentang kemungkinan tindakan militer Presiden AS Donald Trump terhadap Iran sebelum meninggalkan kantor pada 20 Januari 2021.“Presiden Trump bertanya kepada penasihat senior dalam pertemuan Oval Office pada hari Kamis apakah dia memiliki opsi untuk mengambil tindakan terhadap situs nuklir utama Iran dalam beberapa minggu mendatang,” tulis New York Times."Sejumlah penasihat senior menghalangi presiden untuk melanjutkan serangan militer. Para penasihat - termasuk Wakil Presiden Mike Pence; Menteri Luar Negeri Mike Pompeo; Christopher C. Miller, penjabat sekretaris pertahanan; dan Jenderal Mark A. Milley, ketua Kepala Staf Gabungan - memperingatkan bahwa serangan terhadap fasilitas Iran dapat dengan mudah meningkat menjadi konflik yang lebih luas dalam minggu-minggu terakhir kepresidenan Trump. "Sementara New York Times mengatakan Trump adalah pemrakarsa rencana ini, beberapa sumber lain mengatakan rencana itu diprakarsai oleh pejabat Gedung Putih lainnya tetapi Trump tidak tertarik padanya.Untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah dan motif di balik perang psikologis semacam itu, kami menghubungi Profesor Ilmu Politik Shireen Tahmaasb Hunter di Universitas Georgetown di AS.(IT/TGM)