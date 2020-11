Pompeo: Semua Opsi Melawan Iran Tetap Ada di Meja

US Secretary of State Mike Pompeo and Israeli Foreign Minister Gabi Ashkenazi in the Israeli-occupied Golan Heights.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah mengulangi ancaman Washington terhadap Iran, dengan mengatakan semua opsi tetap di atas meja melawan republik Islam itu.

Pompeo membuat pernyataan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Zionis Israel, Jerusalem Post, ketika dia ditanya apakah "semua opsi masih ada di meja" terhadap Iran.Pompeo mengatakan ini telah menjadi kebijakan Amerika Serikat selama empat tahun terakhir dan tidak ada alasan itu akan berubah.“Penilaian saya, dan sejarah akan mencerminkan, bahwa kami cukup sukses,” katanya.“Saya ingat ketika kami pertama kali memulai kampanye tekanan maksimum. Kami menarik diri dari JCPOA [Rencana Komprehensif Aksi Bersama], dan dunia mengatakan ini tidak akan pernah berhasil, sanksi Amerika saja tidak akan berhasil, "katanya.“Ya, mereka telah secara signifikan mengurangi kapasitas Iran untuk menimbulkan kerugian di seluruh dunia. Itu belum lengkap," tambahnya.“[Presiden AS Donald Trump] telah melakukan beberapa hal. Satu, dia menolak uang mereka. Itu juga mengirimkan pesan yang kuat ke Timur Tengah yang memfasilitasi Kesepakatan Abraham [melalui] pemahaman sentral ini, isolasi Iran ini dengan cara yang sangat berbeda dari sebelumnya, apakah itu [Uni Emirat Arab] atau Bahrain atau Sudan atau siapa pun yang menandatangani Perjanjian Abraham selanjutnya,” lanjutnya.Pada hari Rabu (18/11), Iran memperingatkan AS tentang tanggapan yang menghancurkan jika mengambil tindakan bermusuhan terhadap negara itu.Seorang penasihat militer Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei memperingatkan bahwa tindakan agresi militer oleh AS terhadap Iran yang dapat menyebabkan konflik yang bahkan terbatas kemungkinan akan memicu perang skala penuh yang akan menimpa bagian lain dari wilayah Iran juga.Pernyataan itu dibuat oleh Brigadir Jenderal Hossein Dehqan, menteri pertahanan selama masa jabatan Presiden Hassan Rouhani sebelumnya dan mantan komandan Angkatan Udara Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran."Konflik taktis terbatas bisa berubah menjadi perang penuh," kata Dehqan.Ini mengikuti laporan New York Times bahwa Trump telah bertanya kepada para pembantu utamanya, termasuk Pompeo, tentang kemungkinan menyerang fasilitas nuklir Iran.Laporan itu mengatakan para pembantunya menghalangi Trump dengan memperingatkannya bahwa tindakan seperti itu dapat meningkat menjadi konflik yang lebih luas dalam minggu-minggu terakhir masa kepresidenannya.[IT/r]