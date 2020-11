Kelompok Pertama Pasukan AS Meninggalkan Irak

IslamTimes- Dia menekankan bahwa pasukan Amerika yang tersisa di Irak bukanlah unit tempur, menambahkan, "Kami hanya memiliki mereka yang memenuhi dukungan untuk serangan udara untuk menargetkan sisa-sisa ISIS (Daesh), serta logistik dan penasehat."

Juru bicara Komando Operasi Gabungan Irak telah mengumumkan penarikan gelombang pertama pasukan AS dari negara Arab berdasarkan kesepakatan yang dicapai antara Baghdad dan Washington."Hari ini, pasukan Amerika mulai mundur dan jumlahnya 500, yang diumumkan sesuai dengan kesepakatan antara Baghdad dan Washington baru-baru ini," kata Mayor Jenderal Tahsin al-Khafaji dalam sebuah pernyataan kepada kantor berita Rusia Sputnik pada hari Jumat.Dia menekankan bahwa pasukan Amerika yang tersisa di Irak bukanlah unit tempur, menambahkan, "Kami hanya memiliki mereka yang memenuhi dukungan untuk serangan udara untuk menargetkan sisa-sisa ISIS (Daesh), serta logistik dan penasehat."Khafaji lebih lanjut mengatakan bahwa "penarikan pasukan AS dari Irak akan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, menurut jadwal antara Irak dan Amerika Serikat, dan menurut waktu tertentu."Pada hari Selasa, penjabat Menteri Pertahanan Christopher Miller mengatakan AS akan mengurangi jumlah pasukan di Irak dari sekitar 3.000 menjadi 2.500 pada pertengahan Januari.(IT/TGM)