AS Bertanggung Jawab Atas Penyerangan Kedutaan Besar Iran Di Kabul

Menyatakan bahwa AS bertanggung jawab atas serangan teroris di kedutaan Iran di Kabul, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan serangan itu adalah contoh perang proxy dan tindakan sekutu teroris AS di Afghanistan.Mengutuk setiap tindakan teroris yang menyasar masyarakat Afghanistan dan wilayah sipil, Saeed Khatibzadeh menyampaikan simpatinya kepada pemerintah dan masyarakat Afghanistan, khususnya keluarga para korban aksi teror tersebut."Dalam serangan rudal teroris hari ini di berbagai bagian Kabul, termasuk kawasan diplomatik kota ini, menurut penyelidikan yang dilakukan sejauh ini, setidaknya satu roket mendarat di kawasan kedutaan Iran di Kabul yang menyebabkan kerusakan ringan pada beberapa fasilitas. dan perlengkapannya, "jelasnya."Untungnya, tidak ada bahaya yang ditimbulkan kepada staf kedutaan kami," tambahnya.Khatibzadeh mengutip serangan teroris sebagai contoh perang proxy dan tindakan sekutu teroris AS di Afghanistan, mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki tanggung jawab langsung atas serangan tersebut.Serangkaian ledakan keras telah mengguncang Kabul tengah, termasuk beberapa roket yang mendarat di dekat Zona Hijau yang dijaga ketat tempat banyak kedutaan besar dan perusahaan internasional berpangkalan di kawasan tersebut, kata para pejabat Iran.Menyusul serangan ini, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Kabul menginformasikan bahwa sebuah roket mendarat di depan kantor kedutaan. menambahkan bahwa kejadian tersebut tidak meninggalkan korban jiwa dan seluruh personel aman.(IT/TGM)