AS Mengerahkan Pembom B-52 ke Timur Tengah Setelah Mengumumkan Penarikan Pasukan

B-52 US Bombers.jpg

IslamTimes - Komando Pusat AS mengerahkan pembom B-52 ke Timur Tengah, memperkuat kehadiran strategis Angkatan Udara AS di kawasan itu sebagai sarana untuk "mencegah agresi dan meyakinkan mitra dan sekutu AS," tulis militer AS dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (21/11).

Pada hari Selasa, pemerintahan Trump mengumumkan pemotongan pasukan di Afghanistan dan Irak pada 15 Januari sebagai hasil dari kesepakatan damai Trump dengan Taliban awal tahun ini dan janji kampanye kepresidenan 2016 untuk mengakhiri perang global yang sedang berlangsung oleh pasukan AS.Langkah itu dilakukan sehubungan dengan berita baru-baru ini tentang keputusan Trump untuk menarik bagian berikutnya dari pasukannya dari wilayah tersebut pada 15 Januari 2021, yang selanjutnya mengurangi kontingen menjadi sekitar 2.500 di Afghanistan dan di Irak.Letnan Jenderal Greg Guillot, komandan Angkatan Udara AS ke-9, mengatakan dalam pernyataannya bahwa misi tersebut dilakukan oleh awak udara dengan "pemberitahuan singkat".“Kemampuan untuk dengan cepat memindahkan pasukan ke dalam, keluar dan sekitar teater untuk merebut, mempertahankan dan mengeksploitasi inisiatif adalah kunci untuk mencegah potensi agresi," katanya. "Misi ini membantu awak pesawat pembom mendapatkan keakraban dengan wilayah udara dan komando kawasan, dan fungsi kontrol dan memungkinkan mereka untuk berintegrasi dengan teater AS dan aset udara mitra, meningkatkan kesiapan keseluruhan pasukan gabungan. "Misi ini bertepatan dengan kehadiran Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada hari Sabtu (21/11) di babak baru negosiasi perdamaian antara Taliban dan pemerintah Afghanistan, yang diadakan di Qatar.Selama kampanye kepresidenan 2016, Trump berjanji akan mengakhiri "perang tanpa akhir" yang diperjuangkan oleh aset AS di luar negeri, berjanji akan menarik setidaknya sebagian dari pasukan AS yang ditempatkan di Irak dan Afghanistan.Trump mencapai kesepakatan dengan Taliban Afghanistan pada bulan Februari dan segera setelah itu AS memulai penarikan pasukan dari wilayah tersebut.Saat ini, jumlah personel militer AS sekitar 3.000 di Irag dan 4.500 di Afghanistan. Menurut pernyataan Pentagon, terakhir kali pembom B-52 'Stratofortress' berada di Timur Tengah adalah pada awal 2020.[IT/r]