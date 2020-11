Juru Bicara: Tokoh Senior Taliban Bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS di Doha

Senior Taliban Members Meet With US State Secretary in Doha.jpg

IslamTimes - Mullah Abdul Ghani Baradar, kepala kantor politik Taliban, dan Syekh Mawlawi Abdulhakim, kepala tim gerakan yang bernegosiasi dengan pemerintah Afghanistan, bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Doha pada hari Sabtu (21/11), kata juru bicara kelompok, Mohammad Naim.

"Malam ini, wakil politik dan kepala kantor politik Mullah Abdul Ghani Baradar dan kepala tim negosiasi Syekh Mawlawi Abdulhakim dan delegasi yang menyertai mereka bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan timnya," tweet Naim.Juru bicara menambahkan bahwa kedua belah pihak membahas kesepakatan damai antara AS dan Taliban, serta negosiasi intra-Afghanistan yang sedang berlangsung.Dalam kunjungannya ke Qatar, Pompeo juga bertemu dengan Menteri Perdamaian Afghanistan Sadat Mansoor Naderi.Pembicaraan intra-Afghanistan antara pemerintahan Kabul dan gerakan Taliban dimulai pada September, setelah yang terakhir mencapai kesepakatan damai dengan AS pada Februari.Menurut kesepakatan Taliban-AS, Washington akan menarik militernya dari Afghanistan, asalkan Taliban berhenti menggunakan wilayah Afghanistan untuk menyerang AS dan sekutunya.Pertemuan antara Pompeo dan tim perunding Taliban kemudian dikonfirmasi oleh wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri AS, Cale Brown, yang mengatakan bahwa diplomat tertinggi AS memuji kemajuan pembicaraan ‘damai’ dengan biro kelompok pemberontak Afghanistan di Doha."Dia menyerukan pengurangan kekerasan yang signifikan dan mendorong diskusi yang dipercepat tentang peta jalan politik dan gencatan senjata permanen dan komprehensif. Menteri Luar Negeri Pompeo menegaskan kembali bahwa rakyat Afghanistan mengharapkan dan pantas untuk hidup dalam damai dan keamanan setelah 40 tahun perang dan pertumpahan darah," dia berkata.Pertemuan itu terjadi beberapa jam setelah rentetan roket menghantam bagian-bagian Kabul pada Sabtu dini hari, menewaskan 23 orang dan melukai lebih dari 50 orang. Daesh (ISIS/IS), mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.[IT/r]