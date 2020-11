Indonesia di KTT G20 Tekankan Pentingnya Dukungan Kebijakan Perekonomian Atasi Dampak Pandemi

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani.jpg

IslamTimes - Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan, pentingnya dukungan seluruh negara untuk mengembalikan kondisi ekonomi yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

Sekalipun, pada kuartal ketiga tahun ini kondisi ekonomi sudah mulai menunjukkan adanya perbaikan, namun seluruh negara harus tetap berjibaku untuk mengembalikan kondisi ekonomi seperti sedia kala."Dukungan kebijakan perekonomian keuangan terutama di bidang fiskal, moneter, dan regulasi di sektor keuangan perlu dilakukan dan terus dilakukan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KTT G20, Sabtu (21/11) malam."Karena, meskipun pada kuartal ketiga banyak perekonomian di negara G20 sudah menunjukkan adanya pembalikan, namun itu masih sangat awal dan masih sangat rapuh," lanjut dia.Negara-negara yang sudah cukup berhasil dalam mengatasi persoalan ekonomi, kata Sri Mulyani, diharapkan tidak terlalu cepat untuk menarik diri dari upaya bersama yang tengah dilakukan.Sebelum, kata dia, kondisi ekonomi benar-benar pulih dan kuat, regulasi sektor keuangan, kebijakan fiskal serta moneter harus diupayakan untuk mendorong percepatan proses pemulihan ekonomi tersebut."Kebijakan-kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi tetap dilakukan dan jangan ditarik terlalu dini. Artinya kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi sektor keuangan harus tetap dijalankan sampai ekonomi betul-betul pulih secara kuat," kata dia.Adapun KTT G20 kali ini diketuai oleh Arab Saudi yang mengambil tema "Realizing Opportunities of the 21 Century for All" dan diselenggarakan selama dua hari secara virtual.[IT/r]