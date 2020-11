AS Terus Kehilangan Kekuatan Dan Pengaruhnya Di Seluruh Dunia

IslamTimes- “Hari ini, mengikuti ajaran Alquran, bangsa Iran telah memilih untuk tetap bersabar dan menahan semua tekanan maksimum [yang dilakukan oleh pemerintah AS] dan ini hanyalah permulaan bagi sebuah bangsa, yang tidak pernah mempercayai musuhnya, ”kata Mayor Jenderal Hossein Salami saat berpidato di upacara di Teheran pada hari Minggu.

Komandan Kepala Garda Revolusi Islam (IRGC) mengatakan bangsa Iran terus melawan apa yang disebut kampanye "tekanan maksimum" Washington karena AS kehilangan kekuatan dan pengaruhnya baik di dalam maupun di luar perbatasannya.“Hari ini, mengikuti ajaran Alquran, bangsa Iran telah memilih untuk tetap bersabar dan menahan semua tekanan maksimum [yang dilakukan oleh pemerintah AS] dan ini hanyalah permulaan bagi sebuah bangsa, yang tidak pernah mempercayai musuhnya, ”kata Mayor Jenderal Hossein Salami saat berpidato di upacara di Teheran pada hari Minggu.Presiden AS Donald Trump, seorang kritikus hawkish dari perjanjian nuklir 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), secara sepihak menarik Washington dari perjanjian pada Mei 2018, dan menrapkan sanksi "yang paling sulit yang pernah ada. Sanksi terhadap Republik Islam yang menyimpang dari kritik global.AS melancarkan apa yang disebut kampanye tekanan maksimum dan menargetkan negara Iran dengan langkah-langkah pembatasan yang kejam untuk membuatnya bertekuk lutut, tetapi ekonomi Iran terus bersenandung dan bangkit kembali.(IT/TGM)