Trump Mengakui COVID-19 'Semakin Liar' di AS

Presiden Donald Trump tampaknya telah mengakui bahwa virus korona "bertambah liar" di seluruh AS meskipun pernyataannya selama kampanye pemilihan umum bahwa Amerika Serikat "membalikkan arah" pada pandemi.Pada Sabtu malam, presiden AS menulis dalam Twitter, mengkritik "Berita Palsu" karena tidak mengatakan bahwa penyakit itu tidak hanya menyebar liar di AS, tetapi di seluruh dunia.The Fake News tidak berbicara tentang fakta bahwa "Covid" sedang menyebar luas di seluruh Dunia, tidak hanya di AS. Saya menghadiri pertemuan Virtual G-20 pagi ini dan topik terbesar adalah Covid. Kami akan sembuh dengan cepat, terutama dengan vaksin kami!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 November 2020Pernyataannya datang ketika infeksi virus korona baru di AS mendekati 200.000 sehari, dengan kasus melebihi 12 juta di negara itu.Selama kampanye pemilihan, Trump berulang kali menegaskan bahwa negara itu tidak akan banyak mendengar tentang pandemi setelah 4 November.Pemerintahannya telah mendapat kecaman keras karena salah menangani krisis dan dia sendiri telah mengecilkan virus sejauh ini.(IT/TGM)