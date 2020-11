Miki Zohar: Israel Akan Memanfaatkan Sisa Hari Trump

Duo (MEMO).

Islam Times - Seorang anggota Partai Likud mengatakan bahwa Israel akan memanfaatkan sisa hari kekuasaan Donald Trump untuk memperluas ekspansi dan penggusuran.

"Hari-hari ini adalah kesempatan yang tak tergantikan untuk memperkuat cengkeraman kita di tanah Israel, dan saya yakin bahwa teman kita, Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu akan dapat memanfaatkannya," kata Miki Zohar, anggota Partai Likud dalam Christian Science Monitor seperti dlansir Middle East Monitor."Hari-hari ini" yang dimaksud Zohar mengacu pada sisa beberapa minggu masa jabatan Presiden Donald Trump, yang dikalahkan oleh saingannya dari Partai Demokrat, Joe Biden, dalam pemilu 3 November silam.Kekalahan Trump memicu ketakutan di Tel Aviv dan perdebatan sengit di Knesset Israel bahwa pemerintahan baru AS mungkin menentang kebijakan ekspansi permukiman tanpa hambatan Israel.Israel tidak hanya diizinkan memperluas permukiman lama dan membangun yang baru selama masa jabatan Trump, tapi juga benar-benar didorong oleh para pejabat AS untuk melakukannya secara proaktif.Duta Besar AS untuk Israel, David Friedman, adalah pendukung ekspansi cepat dan dipilih etapi untuk membantu memfasilitasi dukungan AS untuk ekspansi kolonial Israel, bukan karena pengalaman diplomatiknya. Dengan begitu, AS melanggar konsensus internasional tentang masalah permukiman ilegal Israel dan membalik posisi AS sebelumnya yang menganggap hal itu sebagai "penghalang perdamaian".Friedman dipercaya untuk mengkomunikasikan agenda baru Amerika mengenai tindakan ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki dan juga di Dataran Tinggi Golan, Suriah. Pada Juni 2019, Friedman mengartikulasikan posisi baru Amerika tentang permukiman ilegal Yahudi ketika mengatakan dalam sebuah wawancara dengan New York Times bahwa "Israel berhak mempertahankan beberapa, tetapi tidak mungkin semua, Tepi Barat."Lampu hijau untuk Netanyahu itu diterjemahkan pada Januari 2020 dalam bentuk pengumuman Israel bahwa mereka bermaksud secara resmi mencaplok hampir sepertiga Tepi Barat dalam beberapa bulan.Aneksasi ilegal ditetapkan berlangsung pada tanggal 1 Juli. Tepat sebelum tanggal itu, Friedman muncul kembali, kali ini dengan pesan yang tidak terlalu berkode, bahwa aneksasi Netanyahu mendapat dukungan penuh dari pemerintah AS. Dia mengatakan kepada surat kabar Israel, Israel Hayom, bahwa Washington sedang bersiap mengakui langkah Israel untuk menerapkan kedaulatan di 'Yudea dan Samaria', menggunakan referensi alkitabiah untuk Tepi Barat.Aneksasi tidak terwujud semegah yang diharapkan. Sebaliknya, pemerintah Netanyahu memilih memperkuat aneksasi de facto atas tanah Palestina dengan mengumumkan rencana untuk membangun lebih banyak permukiman, melarang petani Palestina mencapai tanah mereka, dan mempercepat kebijakan pembongkaran rumah.Beberapa bulan sebelum Biden menjadi presiden terpilih AS, Israel tampaknya bersiap menghadapi kemungkinan bahwa pemerintahan Trump mungkin tidak terpilih kembali. Pastinya, sementara kepresidenan Biden terikat untuk tetap mendukung Israel tanpa syarat, pemerintahan baru kemungkinan akan kembali ke kebijakan lama terkait 'proses perdamaian' dan solusi dua negara. Netanyahu telah lama menolak retorika seperti, dalam pandangannya, penundaan yang tidak perlu akan menghabiskan waktu berharga Israel yang dapat diinvestasikan untuk membangun lebih banyak permukiman. Secara politis, hanya diskusi tentang kembali ke negosiasi dapat berpotensi memecah aliansi sayap kanan Israel yang kuat, namun rapuh.Segera terlihat jelas bahwa Trump kalah dalam pencalonan, Netanyahu dengan enggan memberi selamat kepada Biden. Bahkan pengakuan terlambat pemimpin Israel itu atas kekalahan Trump tidak menghindarkannya dari serangan politik yang menunggunya. Banyak anggota Knesset menyerang Netanyahu karena kehilangan dukungan bipartisan Israel di Washington karena bersekutu dengan Partai Republik dan pemerintahan Trump.Pemimpin tuduhan itu adalah pemimpin oposisi Israel dari Yesh Atid-Telem, Yair Lapid, yang telah mengkritik pendekatan Perdana Menteri "Republik Pertama" terhadap politik AS. Pandangannya dibagikan oleh banyak orang Israel di Knesset dan media.Membalikkan arah dalam minggu-minggu terakhir masa jabatan Trump bukanlah pilihan yang mudah, terutama karena pemerintahan Trump tetap berkomitmen untuk membantu Israel mencapai tujuannya hingga akhir.Pada 19 November, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menjadi pejabat tinggi AS pertama yang mengunjungi pemukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat yang diduduki. Selama kunjungannya ke kilang anggur di pemukiman Psagot, Pompeo memberi Netanyahu lebih banyak lagi kabar baik. Dia mengumumkan bahwa produk dari permukiman ilegal Yahudi sekarang dapat diberi label "Buatan Israel", dan bahwa gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) global akan dinyatakan 'anti-Semit' oleh Departemen Luar Negeri AS.Pengumuman terakhir ini akan memberi Israel modal resmi yang diperlukan untuk menuntut dan membungkam setiap masyarakat sipil AS yang menentang pendudukan ilegal Israel. Israel mengandalkan fakta bahwa Biden tidak mungkin berani menentang atau membalikkan kebijakan semacam itu karena sensitivitas subjek anti-Semitisme dalam politik AS.Alasan yang sama berlaku untuk hiruk-pikuk pembangunan permukiman di seluruh Yerusalem Timur dan Tepi Barat yang diduduki.Pada 20 November, otoritas Israel mengumumkan bahwa 80 keluarga Palestina akan diusir dari rumah mereka di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur. Rumah-rumah ini akan diserahkan kepada pemukim ilegal Yahudi Israel.Kabar penggusuran massal itu datang hanya beberapa hari setelah pemerintah mengumumkan bahwa pemukiman ilegal Givat Hamatos dan Ramat Shlomo, keduanya terletak di Yerusalem Timur, akan melakukan ekspansi besar-besaran.Perkembangan besar-besaran di Givat Hamatos, menurut kelompok Israel 'Peace Now', "akan sangat menghambat prospek solusi dua negara karena pada akhirnya akan menghalangi kemungkinan persentuhan teritorial antara Yerusalem Timur" dan pusat-pusat kota besar di Barat. Bank.Pengumuman tersebut diatur waktunya secara strategis, karena mereka membawa pesan politik yang tidak salah lagi bahwa Israel tidak bermaksud membalikkan kebijakan pemukimannya, terlepas dari siapa yang berkuasa di Gedung Putih.Beberapa minggu mendatang mungkin akan menyaksikan langkah-langkah Israel-AS yang lebih terkoordinasi, di mana pemerintahan Trump akan berusaha untuk memenuhi daftar keinginan politik Netanyahu, meninggalkan Biden dengan sedikit margin politik untuk bermanuver.[IT/AR]