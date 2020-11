Diplomat Iran Dan Swedia Membahas Masalah Regional Dan JCPOA

IslamTimes- Dia juga menasihati Linde bahwa Swedia tidak boleh mengorbankan kemerdekaan dan kedaulatannya sendiri dalam menghadapi kebijakan intimidasi Amerika Serikat.

Diplomat top Iran dan Swedia telah bertukar pandangan tentang masalah kepentingan bersama, termasuk kesepakatan nuklir 2015 dan hubungan bilateral.Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dan mitranya dari Swedia, Ann Linde, mengadakan percakapan telepon pada hari Selasa untuk membahas perkembangan internasional terbaru, masalah regional, dan hubungan bilateral, termasuk hubungan konsuler, antara Teheran dan Stockholm.Selama panggilan tersebut, Zarif merujuk pada sanksi Amerika Serikat yang melanggar hukum dan tidak adil terhadap Republik Islam dan mengkritik negara-negara Eropa atas kegagalan mereka untuk memenuhi komitmen mereka di bawah kesepakatan nuklir, yang secara resmi dinamai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).Dia juga menasihati Linde bahwa Swedia tidak boleh mengorbankan kemerdekaan dan kedaulatannya sendiri dalam menghadapi kebijakan intimidasi Amerika Serikat.JCPOA dicapai pada 14 Juli 2015 antara Iran dan sekelompok negara yang kemudian dikenal sebagai P5 + 1 - termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, China, dan Jerman.Pada Mei 2018, Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik negaranya keluar dari JCPOA dan menerapkan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut berdasarkan perjanjian tersebut.Di bawah tekanan AS, Eropa sejauh ini tidak dapat memenuhi kewajiban kontraknya untuk membatalkan dampak negatif larangan ilegal Washington terhadap Republik Islam Iran.Penarikan AS dan kegagalan Eropa berikutnya untuk melindungi hubungan bisnisnya dengan Teheran mendorong Iran untuk menangguhkan sebagian dari komitmennya berdasarkan perjanjian tersebut.(IT/TGM)