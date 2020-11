AS Harus Menarik Pasukan Dari Suriah Tanpa Syarat

IslamTimes- AS, berkolusi dengan apa yang disebut Pasukan Demokratik Suriah (SDF), aliansi militan Kurdi yang didukung AS yang beroperasi melawan Damaskus, mengendalikan sebagian besar ladang minyak di wilayah timur Suriah yang kaya minyak.

Majid Takht-Ravanchi, duta besar permanen Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan di Suriah bahwa penarikan penuh, segera dan tanpa syarat dari pasukan AS dari Suriah adalah langkah penting.Alih-alih memerangi terorisme, pasukan Amerika "terus mendukung kelompok teroris yang ditunjuk PBB seperti Front al-Nusrah (Hay'at Tahrir al-Sham) serta menjarah minyak dan kekayaan rakyat Suriah.""Semua pasukan asing yang kehadirannya tidak diizinkan oleh pemerintah Suriah harus meninggalkan Suriah," kata Takht-Ravanchi pada pertemuan tersebut.AS, berkolusi dengan apa yang disebut Pasukan Demokratik Suriah (SDF), aliansi militan Kurdi yang didukung AS yang beroperasi melawan Damaskus, mengendalikan sebagian besar ladang minyak di wilayah timur Suriah yang kaya minyak.Selama beberapa bulan terakhir, ribuan truk yang membawa senjata dan peralatan militer dan logistik telah memasuki wilayah tersebut.Pentagon menuduh bahwa langkah tersebut bertujuan untuk "melindungi" ladang dan fasilitas dari kemungkinan serangan oleh kelompok teroris Daesh, tetapi Presiden Donald Trump mengatakan Washington mencari kepentingan ekonomi dalam mengendalikan ladang minyak.Kehadiran pasukan AS di Suriah timur telah membuat marah warga sipil, dan penduduk setempat dalam beberapa kesempatan telah menghentikan konvoi militer Amerika memasuki wilayah tersebut.(IT/TGM)