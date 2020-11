NYT: Entitas Zionis di Balik Serangan Mohsen Fakhrizadeh

TKP pembunuhan ilmuan nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh di timur Tehran.jpg

IslamTimes - Rezim Zionis Israel bertanggung jawab atas pembunuhan ilmuwan nuklir terkemuka Iran Mohsen Fakhrizadeh pada hari Jumat (27/11), The New York Times melaporkan, mengutip tiga pejabat intelijen yang tidak disebutkan namanya.

Laporan itu muncul setelah beberapa pejabat Iran menuding entitas Zionis atas serangan teroris yang terjadi di kota Absard timur Tehran pada hari Jumat (27/11).Laporan Times mengatakan tidak jelas seberapa banyak yang diketahui Washington sebelum serangan itu, meskipun mencatat bahwa entitas Zionis dan AS bekerja erat dalam masalah yang berkaitan dengan Iran.Seorang pejabat Zionis Israel yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada berita KAN hari Jumat bahwa "tanpa Fakhrizadeh akan sangat sulit bagi Iran untuk memajukan program militer [nuklir]."Pembunuhan Fakhrizadeh adalah yang terbaru dari serangkaian pembunuhan ilmuwan nuklir di Iran dalam beberapa tahun terakhir dimana republik Islam menuduh Israel. Liputan TV Zionis Israel mencatat bahwa serangan hari Jumat jauh lebih kompleks daripada insiden sebelumnya.Di Washington, seorang pejabat mengatakan kepada CNN bahwa pemerintah mengikuti dari dekat pembunuhan itu, yang "akan menjadi masalah besar".Dalam wawancara dengan Fox News awal pekan ini, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mencatat: “Alat nyata untuk menciptakan senjata nuklir adalah kapasitas, ilmuwan, uang. Itu adalah hal-hal yang membantu Anda membangun program senjata nuklir. "Mantan Wakil Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Timur Tengah, Patrick Mulroy, mengatakan kepada surat kabar Fakhrizadeh adalah "ilmuwan nuklir paling senior mereka dan diyakini bertanggung jawab atas program nuklir rahasia Iran."Dia juga seorang perwira senior di Korps Pengawal Revolusi Islam, dan itu akan memperbesar keinginan Iran untuk merespons dengan paksa.]IT/r]